Dieta versus attività fisica: qual è più importante per perdere peso?

L'esercizio fisico contribuisce solo per il 5% al tuo TDEE, con la cosiddetta termogenesi da attività fisica. Se stai mangiando più del tuo TDEE, aumenterai di peso, anche se lavori sodo in palestra. Magari bruci 500 calorie durante l'allenamento, ma poi mangi 1.000 calorie in eccesso. È un cane che si morde la coda.

Per un anno, uno studio controllato randomizzato del 2012 (il modello di riferimento della ricerca) ha analizzato se per perdere peso è più efficace la dieta, l'attività fisica o le due cose insieme. I ricercatori hanno scoperto che la perdita media di peso era più alta nel gruppo in cui dieta ed esercizio erano combinati (10,8% del peso corporeo), rispetto alla sola dieta (8,5%) e al solo esercizio fisico (2,4%).

Ma questo non significa che l'esercizio fisico è meno importante. L'esercizio fisico ha vantaggi che vanno oltre la perdita di peso, e gli studi dimostrano che quando una buona dieta è combinata con un regolare esercizio, il corpo è più sano e il dimagrimento è massimizzato sul lungo termine. Ecco alcuni altri importanti benefici dell'esercizio fisico.