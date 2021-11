Nove benefici dell'hot yoga per un corpo e una mente più sani

Proprio come per ogni allenamento, devi sapere come non correre rischi e non farti male. L'hot yoga può sembrare troppo faticoso o soffocante per i principianti, ecco perché è importante iniziare con calma e sapere cosa aspettarti e cosa fare se avverti troppo caldo o affaticamento. Ecco alcuni consigli:

Mantieni l'idratazione: bevi acqua prima, durante e dopo la lezione.

Ascolta il tuo corpo: hai sempre la possibilità di uscire dalla stanza per respirare aria fresca e trovare un po' di refrigerio. Gli insegnanti di yoga vogliono che tu ti senta a tuo agio e forte, quindi prenditi delle pause fuori dalla stanza, se ne hai bisogno.

Parla con il tuo medico se hai problemi fisici preesistenti: se in passato ti è capitato di svenire a causa della bassa pressione sanguigna o hai una patologia cardiaca, assicurati di parlare prima con il tuo medico. Lo stesso vale se sei una donna in attesa.

Come iniziare a praticare l'hot Yoga

Se ti interessa l'hot yoga prendi in considerazione l'idea di provare prima una lezione di yoga normale. Chiedi inoltre al tuo centro se offrono lezioni di hot yoga adatte ai principianti.

Alcune lezioni sfruttano il calore residuo della lezione precedente. Quindi l'ambiente non è riscaldato come per una normale lezione di hot yoga, ma ha generalmente una temperatura compresa tra 26 e 29 gradi.

L'importante è provarlo per capire se l'hot yoga fa per te o se preferisci le lezioni non riscaldate.