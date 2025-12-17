Nove benefici dell'hot yoga per un corpo e una mente più sani

Perché è importante: qualsiasi tipo di attività in movimento può avere un effetto sull'umore e sulla salute mentale e l'hot yoga non fa eccezione, offrendo supporto emotivo.

Fare esercizi leggeri e basati sulla respirazione come nello yoga non solo può aiutare fisicamente la salute dei polmoni, ma può anche contribuire a combattere lo stress e l'ansia.

Sia lo yoga sia la meditazione possono aiutare a ridurre i sintomi di ansia e depressione, secondo Harvard Health. In parte, ciò può essere dovuto al fatto che lo yoga rafforza il cervello giovando alla memoria, all'attenzione, alla consapevolezza, al pensiero e al linguaggio, facendo sì che il cervello funzioni in modo più efficiente sotto tutti i punti di vista, compresa l'elaborazione emotiva.

Uno studio dell'agosto 2019 pubblicato sul Journal of Alternative and Complementary and Medicine ha rilevato che, per le donne di mezza età, un corso di otto settimane di hot yoga riduce i sintomi della depressione, tra cui la scarsa qualità della vita e una funzione cognitiva ridotta.

Anche chi soffre di gravi disturbi depressivi può riscontrare un certo sollievo. Un'analisi del marzo 2023 pubblicata su Frontiers in Psychiatry ha rilevato che, rispetto a un gruppo di controllo, coloro che hanno praticato yoga hanno riscontrato un miglioramento dei sintomi depressivi.