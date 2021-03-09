(Bra) by Dina | Come scegliere un bra per un'amica

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(Bra) by Dina Asher-Smith
Consigli di stile per le amiche
Se hai avuto modo di leggere (Bra) by Dina (la selezione e i consigli della campionessa del mondo a tema bra), allora sai già che Dina Asher-Smith è una vera esperta in materia. Indossa il bra 6 giorni alla settimana, quindi conosce alla perfezione la sua taglia.
E le sue amiche? Scopri cosa succede quando decide di proporre loro un cambio di look.
Il bra con imbottitura in un unico pezzo
Dina ha scelto per Portia il bra con imbottitura in un unico pezzo, e sembra proprio quello giusto. Fit, stile e funzionalità sono perfetti, e con l'innovazione delle imbottiture che non fuoriescono e non si arricciano, Portia avrà dalla sua un look grintoso e libertà di movimento. Ben fatto, Dina.