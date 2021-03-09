(Bra) by Dina | Come scegliere un bra per un'amica

Dina ha scelto per Portia il bra con imbottitura in un unico pezzo, e sembra proprio quello giusto. Fit, stile e funzionalità sono perfetti, e con l'innovazione delle imbottiture che non fuoriescono e non si arricciano, Portia avrà dalla sua un look grintoso e libertà di movimento. Ben fatto, Dina.

