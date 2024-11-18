In collaborazione con Rebel Girls
Giulia Gwinn
Scopri come Giulia Gwinn e la sua migliore amica hanno recuperato insieme da gravi infortuni, tornando in campo più forti che mai.
Giulia Gwinn. Centrocampista, tedesca. Data di nascita: 2 luglio 1999.
Quando Giulia si è infortunata al ginocchio durante una partita importante, era distrutta. Ci sarebbe voluto quasi un anno perché tornasse in campo con la sua squadra. Nel suo letto d'ospedale, Giulia si è sentita sopraffatta da un'ondata di tristezza. Il ritorno sembrava lontanissimo.
Durante le prime settimane di fisioterapia, il suo pensiero fisso era tornare all'entusiasmo del campo di calcio. Ma c'era un lato positivo.
"Mi sono resa conto di essere capace di combattere e ora ho più fiducia in me stessa."
Aveva una "compagna di recupero", una compagna di squadra che si era infortunata nello stesso periodo. Poco a poco, le due ragazze si sono avvicinate, condividendo le loro piccole vittorie come camminare normalmente, poi correre, poi saltare.
Andavano insieme a vedere le partite della squadra, sia in casa che in trasferta, e facevano il tifo a bordo campo. Ogni volta che la Germania segnava, le giocatrici in campo correvano da Giulia per un abbraccio di gruppo, in modo che l'intera squadra potesse festeggiare insieme.
Durante gli ultimi mesi di riabilitazione, Giulia e il suo trainer hanno appeso un metro a nastro e, al termine di ogni sessione, ne tagliavano un pezzo. Zac, zac, zac. Le settimane hanno cominciato a volare. Alla fine, Giulia ha ottenuto l'approvazione per giocare la sua prima partita dopo l'infortunio. Era felicissima. Naturalmente, la prima persona a cui ha dato la buona notizia è stata la sua compagna di recupero e di squadra.
L'intera giornata è stata magica. Giulia si è ritrovata ad apprezzare le piccole cose che aveva dato per scontate prima del suo infortunio, come vedere la maglia pronta per lei nello spogliatoio.
"Ho visto e rivisto la scena mille volte nella mia testa", ha detto. "Ed è stato comunque cento volte più bello".
Ora, sia Giulia che la sua migliore amica sono tornate in campo insieme, e più forti che mai.