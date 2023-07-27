Quattro idee per una cena autunnale illustrate da una dietologa qualificata

Quando le temperature si abbassano, i cibi di stagione possono regalarti grandi soddisfazioni. Avere a disposizione una serie di ricette autunnali sane e gustose può aiutare te e la tua famiglia a sentirvi sazi e soddisfatti.

Ad esempio, un alimento che è di stagione durante i mesi estivi ha spesso un'alta concentrazione d'acqua, che aiuta il corpo a regolare la temperatura e a mantenersi fresco quando fa molto caldo. Durante l'autunno e l'inverno, invece, entrano in scena gli ortaggi a radice e le sostanziose verdure a foglia verde, che aiutano a mantenere il corpo caldo e ben nutrito mentre il freddo diventa sempre più pungente.

Mangiare prodotti di stagione è uno dei modi migliori per favorire la tua salute e quella del pianeta. Se ti è possibile, fai acquisti in un mercato o presso un'azienda agricola di zona poiché così avrai una scelta di alimenti più vasta, basata su ciò che è disponibile al momento. Prediligere gli acquisti a livello locale significa anche ridurre il numero di mezzi di trasporto necessari per far arrivare il cibo fino a te, e ciò si traduce non soltanto in meno emissioni, ma anche in cibo più ricco di sostanze nutrienti. I cibi raccolti e acquistati localmente trattengono più nutrienti rispetto a quelli che, dovendo essere trasportati in tutto il paese a bordo di un camion, devono essere raccolti in anticipo.

Questi piatti stagionali autunnali sono tutti ricchi di sostanze nutritive e molto saporiti, e ti aiuteranno a restare in salute per l'intera stagione.