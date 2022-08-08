Alimenti idratanti da mangiare dopo un allenamento all'aperto

In materia di recupero post-allenamento, cibo, sonno e integratori sono spesso al centro dell'attenzione. Ma che dire dell'idratazione? Sai che esistono molti alimenti in grado di idratare?

Da uno studio pubblicato su un numero del 2011 del Journal of Athletic Training riguardante abitudini e percezioni di runner di maratona e mezza maratona in tema di idratazione, è emerso che la maggior parte delle persone partecipanti allo studio ha sperimentato, in condizioni normali, un'alterazione delle prestazioni attribuita alla disidratazione. Inoltre, si è scoperto che molti runner non hanno un piano di idratazione né un metodo per monitorarne i propri livelli. Si tratta di un dato preoccupante, perché la disidratazione può ridurre le prestazioni, aumentare notevolmente i livelli di stress sul sistema cardiovascolare e accrescere il rischio di infortuni (la disidratazione può infatti ridurre l'afflusso di sangue ai muscoli).

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Indipendentemente dal livello atletico di ognuno, la disidratazione può provocare difficoltà cognitive, mal di testa e disturbi gastrointestinali. La disidratazione si verifica in caso di eccessiva perdita di liquidi nel corpo, condizione che può presentarsi a seguito di un'elevata sudorazione non compensata da un reintegro di liquidi sufficiente. La U.S. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine ha stabilito che, per un'idratazione adeguata, è sufficiente un'assunzione giornaliera di liquidi (proveniente sia da bevande sia da alimenti idratanti) pari a circa 3,7 litri al giorno per gli uomini e 2,7 litri al giorno per le donne. Tuttavia, la quantità di acqua giornaliera specifica per ogni persona può variare in base al luogo in cui vive (a seconda di clima e altitudine), al livello di attività, all'età e ai farmaci assunti.