Tre benefici del cioccolato fondente per la salute, secondo un dietologo certificato

Cioccolato fondente e tre benefici per la salute, secondo una dietologa certificata
Alimentazione
Da oggi, hai un motivo in più per amare il cioccolato.
Il cioccolato non ha solo un buon sapore, ma è anche ricco di storia e antiossidanti.
Secondo alcune ricerche, i Maya sono stati i primi a coltivare la pianta del cacao che produce le fave utilizzate nella preparazione del cioccolato. Allora, la prima versione della cioccolata da bere, prodotta a partire da cacao, acqua calda e spezie, era nota con il nome di "bevanda degli dei".
In seguito, nel XVI e XVII secolo, al cacao vennero riconosciute proprietà mediche espettoranti, diuretiche, antidepressive e afrodisiache, cioè caratteristiche simili a quelle attribuitegli ancora oggi. Ma prima di parlare dei benefici del cioccolato fondente per la salute, va specificato che il termine "cioccolato" comprende più alimenti, tra cui il cioccolato al latte e quello fondente, per esempio.
(Articolo correlato: Gli alimenti che favoriscono il recupero muscolare, secondo dietologi certificati)
Cioccolato: dall'albero alla tavola
Il frutto del cacao viene raccolto dall'omonima pianta (anche nota con il nome latino "Theobroma cacao"). Dal frutto provengono i semi (o fave) che vengono poi tostati ad alte temperature e quindi macinati per ottenere il cacao in polvere. A questo punto, per contrastare il tipico gusto amaro del cacao, vengono aggiunti altri ingredienti, come zucchero, latte e non solo. Nascono così il cioccolato fondente (in varie percentuali) e, ovviamente, il cioccolato al latte.
Benefici del cioccolato per la salute: scopriamone alcuni
L'apporto nutritivo del cioccolato deriva dal suo ingrediente principale, il cacao, che se poco processato, è ricco di minerali come potassio, zinco e magnesio. Contiene anche flavonoidi, composti chimici con potenti proprietà antiossidanti presenti in natura nelle piante, che hanno effetti positivi per la salute.
Ma attenzione: il cioccolato fondente non è tutto uguale. Una revisione pubblicata in un numero del 2017 della rivista Frontiers in Nutrition, ad esempio, ha constatato che la maggior parte delle ricerche a sostegno dei benefici che questo alimento ha sulla salute sono state condotte su prodotti con una percentuale di cacao pari o inferiore all'80%. Nota: per essere definito tale, il cioccolato fondente deve contenere tra il 50 e il 95% di solidi del cacao.
Di seguito ti illustreremo i tre principali benefici del cioccolato fondente per la salute.
Cioccolato fondente e tre benefici per la salute
1.Può aiutare a proteggere la salute cardiovascolare
Un quadratino di cioccolato fondente a merenda può avere diversi effetti positivi sulla salute cardiovascolare. Il cioccolato ad alto contenuto di cacao, infatti, diminuisce la pressione del sangue, migliora la funzionalità dei vasi sanguigni e abbassa i profili dei lipidi (i livelli di colesterolo e trigliceridi).
Uno studio controllato randomizzato, condotto nel 2019 su un gruppo di giovani adulti in salute, ha dimostrato che mangiare ogni giorno per 30 giorni cioccolato fondente al 90% migliora i valori della pressione sanguigna, rispetto a quanto accade se si mangia cioccolato fondente con una concentrazione di cacao inferiore. Per rimanere in salute, è fondamentale che la pressione del sangue rientri nei parametri standard: l'ipertensione (pressione alta), infatti, può danneggiare i vasi sanguigni e mettere il cuore sotto stress, con conseguenti effetti negativi per la salute.
Per quanto riguarda i lipidi, una meta-analisi, pubblicata in un numero del 2011 di The European Journal of Clinical Nutrition, ha scoperto che il consumo regolare di cioccolato fondente porta a una diminuzione dei livelli delle lipoproteine a bassa densità, o colesterolo LDL. Comunemente noto come "colesterolo cattivo", questo tipo di lipoproteina deve rimanere entro certi valori massimi; in caso contrario, aumenta il rischio di malattie cardiache e di ictus.
2.Può migliorare l'umore
Il cioccolato è sempre pronto a darti conforto quando sei giù di corda; secondo la scienza, però, il sapore dolce e la consistenza da sogno sono solo due dei motivi che portano il cioccolato fondente a migliorare l'umore.
Per esempio, uno studio controllato randomizzato (pubblicato in un numero del 2022 del Journal of Nutritional Biochemistry) ha studiato l'effetto del cioccolato fondente sull'umore di soggetti adulti in salute, di età compresa tra i 20 e i 30 anni. I partecipanti allo studio dovevano mangiare 30 grammi di cioccolato fondente all'85% o al 70% ogni giorno per 3 settimane. Il gruppo di controllo, invece, avrebbe dovuto evitare di consumare cioccolato.
Per capirci, 30 grammi equivalgono a circa un terzo di una tavoletta media di cioccolato fondente. I ricercatori hanno riscontrato minori livelli di stress emotivo nei soggetti che avevano consumato il cioccolato fondente all'85% rispetto al gruppo di controllo e ai partecipanti che avevano mangiato il cioccolato fondente al 70%. L'effetto positivo che il cioccolato fondente all'85% ha sul microbiota intestinale è una possibile spiegazione di questo risultato.
Oltre a favorire la salute e la diversificazione del microbiota intestinale, il cacao probabilmente migliora l'umore perché è ricco di polifenoli (composti benefici normalmente presenti nelle piante). I polifenoli hanno proprietà antiossidanti e possono migliorare l'umore proprio perché contrastano le infiammazioni, che si pensa siano associate alla depressione.
Un grande studio epidemiologico, pubblicato in un numero del 2018 della rivista Molecules, ha suggerito una diminuzione dei sintomi legati alla depressione nelle persone che seguivano una dieta ricca di polifenoli. Una possibile spiegazione di questo fenomeno risiederebbe nel calo dei livelli di cortisolo legato al consumo di cioccolato fondente. La diminuzione di questo ormone dello stress, a sua volta, porterebbe a una riduzione dei sintomi legati all'ansia e alla depressione.
3.Può migliorare il controllo dei livelli di glucosio nel sangue
Ti sembrerà strano, ma mangiare cioccolato può aiutare il corpo a controllare la glicemia. Questa, però, non è buona scusa per correre al supermercato e fare incetta di cioccolato in nome della salute! La maggior parte della tavolette, infatti, sono ricche di zuccheri e povere di polifenoli, e non sono utili al nostro scopo.
Le ricerche sul ruolo del cioccolato fondente nel controllo della glicemia non sono unanimi e vanno approfondite. Sembra, tuttavia, che i polifenoli contenuti nel cioccolato fondente possano aiutare a migliorare la sensibilità all'insulina. Se tieni d'occhio la glicemia, devi sapere che c'è una buona probabilità che il cioccolato fondente (rispetto a quello non fondente) non influisca sui livelli di insulina a digiuno.
Livelli di insulina costantemente alti nel tempo possono portare le cellule a diventare insulino-resistenti, ovvero incapaci di assorbire il glucosio dal sangue. L'insulino-resistenza può causare diverse malattie croniche: per questo, tenere sotto controllo i livelli di insulina è fondamentale per il benessere dell'organismo.
Per concludere
Il cioccolato, in generale, può avere un posto all'interno di una dieta sana ed equilibrata. In particolare, il cioccolato fondente può avere effetti positivi sulla salute, specialmente se contiene l'80% o più di cacao. Ricorda: per aumentare la longevità, è importante mangiare frutta e verdura, assumere proteine, grassi sani e fibre, fare esercizio fisico e avere una corretta salute del sonno.
Testi a cura di Sydney Greene, M.S., R.D.N.