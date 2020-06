Diventa più forte con movimenti eccentrici

E non si applica solo allo squat: la maggior parte degli esercizi può trasformarsi in allenamento eccentrico. Prova con i piegamenti: fai in modo di eseguire la fase di abbassamento molto lentamente per poi tornare indietro al tuo ritmo normale. Integrando una fase eccentrica nei piegamenti, si percepisce chiaramente una maggiore attivazione del core e dei muscoli stabilizzatori, che risulta utilissima per lavorare su eventuali posture scorrette di compensazione o punti deboli. È uno degli esercizi che propongo più volentieri ai miei clienti, perché permette loro di eseguire piegamenti sempre più efficaci. Di solito, si tende a macinare 10 ripetizioni il più rapidamente possibile, ma integrando il lavoro eccentrico le stesse 10 ripetizioni risulteranno molto più impegnative e produrranno un aumento della forza in tempi più brevi.



Prova a prestare attenzione al lavoro eccentrico incluso nei miei allenamenti, oppure prova a inserirlo per tuo conto ogni volta che sono previsti piegamenti o squat nel tuo allenamento. Eseguili in modo eccentrico, rallentandone la velocità di esecuzione fino a 3 o 4 secondi e ti accorgerai che, concentrandoti sulla fase eccentrica, i muscoli coinvolti nell'esercizio lavoreranno in modo completamente diverso.