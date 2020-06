Recupera nel modo giusto per te

Il secondo fattore per un'attività di recupero corretta è rilassare la mente. La chiave è scegliere qualcosa perché ti piace davvero, non solo perché "dovrebbe" essere un buon modo per prendersi cura di sé #selfcare. "Se non sei a tuo agio durante l'attività, ma ti senti meglio quando finisce, vuol dire che non va bene per te, perché non offre una pausa mentale", afferma Halson. "Domandati: quest'attività mi rilassa e mi calma? Perché si tratta di una buona strategia di recupero". Se hai difficoltà a rilassare la mente, prova ad ascoltare un podcast su un argomento che ti interessa, disegna, oppure passa un po' di tempo a chiacchierare con un amico al telefono.



Per trovare il recupero giusto per te, inizia provando diversi modi per rilassarti e nota se il tuo corpo è calmo e se ti stai divertendo durante l'attività. In caso contrario, prova qualcosa di diverso fino a quando non avrai trovato quello che fa per te.



Prendi l'abitudine: ritaglia un po' di tempo per rilassarti in modo autentico. Che si tratti di yoga dolce o di una strategia di recupero diversa, ti consigliamo di dedicare un po' di tempo al corpo e alla mente per una pausa meritata.