A meditáció félelmetesnek tűnhet, de nem kell, hogy komplikált legyen. Tedd a meditációt a levezetési rutinod részévé, hogy jobban tudj aludni.

Se non hai mai fatto pratica, la parola "meditazione" potrebbe sembrare intimidatoria, ma non deve essere necessariamente qualcosa di complicato. Meditare potrebbe significare pregare, ripetere affermazioni positive o qualsiasi altra attività che puoi svolgere ogni giorno prima di andare a letto per calmare la mente. Quasi tutti gli atleti professionisti che alleno hanno preso l'abitudine di meditare prima di andare a dormire. La maggior parte delle app di meditazione dispongono di programmi specifici per il sonno che ti aiuteranno a rilassarti in appena cinque o dieci minuti.



Se pensi di non avere tempo per meditare prima di andare a letto, segui la via più facile: quando ti infili nel letto, invece di controllare cosa accade sui social, fai partire una meditazione guidata per dormire, distenditi e ascolta. Ci vorranno comunque 10 minuti, ma invece di passare il tempo a rigirarti nelle coperte con la mente occupata, starai preparando il tuo sistema per un sonno davvero rigenerativo.



Scarica subito un'app di meditazione e usala stasera stessa. Aggiungi la meditazione alla tua routine notturna e vedrai quanto ti sarà più semplice addormentarti.