Stai dormendo abbastanza?
Coaching
Di Nike Training
Monitora la tua giornata per scoprire se stai dormendo abbastanza
C'è un motivo per cui hai sempre sentito dire che otto ore è il numero magico per una notte di sonno: è la ricerca che lo sostiene. "Tuttavia, alcune persone hanno bisogno di 9-10 ore per sentirsi bene. Se ti alleni molto, hai bisogno di un po' di sonno in più rispetto al solito. La cosa più preoccupante è che la maggior parte delle persone dorme solo 6-6,5 ore", afferma Shona Halson, esperta di recupero e professore associato presso la School of Behavioral and Health Sciences dell'Australian Catholic University.
Il modo migliore per scoprire di quante ore hai bisogno è scrivere a che ora vai a letto e a che ora ti svegli per calcolare quante ore dormi solitamente. Gli orologi e altri dispositivi che monitorano il sonno possono essere inaffidabili e tendono a sovrastimare quanto tempo hai dormito. Una volta che hai visto quante ore dormi in media in una notte, tieni traccia di come ti senti durante la giornata, dice Halson. "Quando ti svegli, come ti senti? Hai bisogno di molto caffè per iniziare la giornata?"
"La sera, sonnecchi mentre guardi la TV sul divano? In tal caso, aggiungi mezz'ora di sonno a notte fino a quando non succederà più."
Shona Halson
Se ti senti bene quando inizi la giornata, questo è un ottimo indicatore che stai dormendo abbastanza, ma è anche importante tenere traccia di come ti senti nel tardo pomeriggio e la sera. "Quando torni a casa e ti fermi ad esempio al semaforo, ti astrai dal resto e pensi che saresti capace di appisolarti? La sera, sonnecchi mentre guardi la TV sul divano? In tal caso, aggiungi mezz'ora di sonno a notte fino a quando non succederà più," afferma Halson.
Se ti senti vigile dal momento in cui ti svegli fino a quello in cui ti prepari per andare a letto, allora vuol dire che il tuo numero di ore di sonno è semplicemente perfetto.
Prendi l'abitudine: ti invitiamo a iniziare a misurare e valutare il tuo sonno, in modo da conoscere lo standard di riferimento. Metti un quaderno sul comodino e inizia a registrare le ore di sonno per una settimana. Al mattino, è utile annotare a che ora si è andati a letto e che ora è suonata la sveglia. Nel corso della giornata, annota se per caso avverti un senso di stanchezza. Ogni volta che scrivi qualcosa sul tuo diario del sonno, non dimenticare di farti i complimenti ("Ottimo lavoro!"). Dopo una settimana, potrai analizzare i dati e mettere in pratica il consiglio di Halson su come modificare l'ora in cui vai a letto di 30 minuti a notte fino a quando non avverti più la stanchezza durante la giornata.