Il modo più semplice per mangiare in modo più sano

Il modo più semplice per mangiare più sano
Coaching
Coaching e alimentazione
Un metodo semplice per mangiare più sano
Di Nike Training
Anziché cercare la dieta perfetta, raggiungi grandi risultati a piccoli passi.
Come ben saprai, l'allenamento non può nulla contro una cattiva alimentazione. Sarà anche un cliché, ma questa affermazione è vera. Per essere al top della forma, devi anche seguire un'alimentazione sana.
Tuttavia, "mangiare bene" non vuol dire "mangiare sempre in modo perfetto". Per avere successo sul lungo termine, l'approccio vincente è pensare a mangiare nel miglior modo possibile in ogni momento.
Secondo Brian St. Pierre, coach e dietologo di Precision Nutrition, una delle ragioni principali per cui non si riesce a migliorare il proprio regime alimentare risiede nella tendenza a rincorrere la perfezione. St. Pierre afferma che, molto spesso e specialmente a gennaio, le persone entrano in una mentalità "o tutto o niente", che li porta inevitabilmente a fallire nel loro intento, poiché impossibile da perseguire.
"Il passaggio più intelligente: pensa alla tua dieta come a una linea continua."
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Il passaggio più intelligente: pensa alla tua dieta come a una linea continua. Un atteggiamento del genere comporta chiedersi: "Quali scelte nutrizionali posso fare per rendere un po' più efficace ciò che sto già facendo?" Rivolgiti nuovamente questa stessa domanda ogni giorno, fino a quando, quasi senza rendertene conto, ti accorgerai di aver trasformato radicalmente la tua dieta", afferma St. Pierre. "Questo tipo di trasformazioni non avvengono in una notte, ma se modifichi gradualmente, a piccoli passi, le tue scelte alimentari, puoi arrivare a grandi cambiamenti. La chiave è integrare abitudini più salutari nel tuo modo di mangiare: è uno stile di vita".
Perché questo approccio possa essere costante nel tempo, è necessario essere onesti sulle proprie abitudini alimentari e sulle effettive capacità di cambiamento. "Stiamo parlando della vita reale", afferma Krista Scot-Dixon, direttrice del programma di studi di Precision Nutrition e nutrizionista con quasi 20 anni di esperienza. "Non parliamo di un futuro universo magico dove puoi ottenere tutto ciò che vuoi, ma della strategia più appropriata, anche minima, per continuare a procedere nella direzione giusta, nel momento presente".
"Questo significa che il primo piccolo passo in avanti potrebbe essere semplicemente decidere di includere una porzione di verdure in un pasto quotidiano."
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Questo significa che il primo piccolo passo in avanti potrebbe essere semplicemente decidere di includere una porzione di verdure in un pasto quotidiano. Quando questo cambiamento sarà stato assimilato positivamente, il piccolo passo successivo potrebbe essere modificare un'abitudine poco salutare (ad esempio, mangiare caramelle come spuntino), riducendola di qualche grado (se mangi caramelle tre volte alla settimana, prova a ridurre a due). Una volta accettati entrambi i cambiamenti, affronta un'altra piccola modifica. Poi un'altra e un'altra ancora. L'importante è seguire la rotta avanzando costantemente e
sapendo anche che, a volte, sbaglierai. E anche questo va bene. "È un videogioco in cui hai un'infinità di vite, per cui, se un giorno fallisci, il giorno dopo puoi tornare a giocare e provarci di nuovo", afferma Scot-Dixon. Invece di colpevolizzarti per uno strappo alla dieta, secondo St. Pierre è più importante pensare a come reagire la volta successiva: "Utilizza le battute di arresto come feedback piuttosto che come fallimento".
E non dimenticare di notare cosa è andato bene, aggiunge Scot-Dixon. "Troppo spesso le persone si concentrano su ciò che è andato storto, mentre magari l'80% è andato bene! Meglio utilizzare questi successi come modello di riferimento", afferma. È così che riuscirai a raggiungere più traguardi.
Fanne un'abitudine: segui lo schema descritto sopra e aggiungi ogni volta un piccolo cambiamento positivo alla tua dieta, ad esempio includendo una porzione di verdure in un pasto. Integra questo comportamento a un'abitudine che hai già, come pensare a ciò che mangerai per pranzo. In questo modo, la prossima volta che ti chiederai "Cosa voglio per il pranzo?" la risposta sarà: "Aggiungerò una porzione di verdure". E quando l'avrai fatto davvero, non dimenticare di farti le meritate congratulazioni; questo contribuirà a consolidare la tua nuova, buona abitudine.