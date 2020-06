Mi rejlik a Precision Nutrition „piros-sárga-zöld” élelmiszerrendszere mögött? A kulcs a jó megjelenéshez és közérzethez!

Applica questo sistema semplice e personale al 100% su cosa, e come, ti piace mangiare.

Se pensiamo a un'alimentazione sana, ci vengono in mente le diete basate su regole del tipo: "Non mangiare questo!" e "Mangia quello". Spesso, queste diete si concentrano sui macronutrienti (quantità di grassi e proteine da assumere rispetto ai carboidrati) o puntano su specifici gruppi di alimenti (indicando, ad esempio, di consumare molte verdure ed evitare i cereali).

Queste diete prescrittive e restrittive non sono intrinsecamente dannose. Tuttavia, si concentrano sulla massa, non sulla persona, afferma Brian St. Pierre, coach di Precision Nutrition, un'azienda che progetta programmi di benessere per gli atleti di ogni livello. "Le diete basate su regole funzionano per alcune persone, ma non per tutti", afferma St. Pierre. Insieme agli esperti di Precision Nutrition, sostiene un approccio diverso e personalizzato, chiamato sistema rosso-giallo-verde.

Il rosso rappresenta gli alimenti da valutare, quelli che magari sono molto appaganti ma ti fanno stare male fisicamente o mentalmente dopo averli mangiati. Il giallo rappresenta gli alimenti che dipendono dal contesto, da mangiare solo in occasioni speciali o durante le vacanze. Infine, il verde rappresenta gli alimenti che ti fanno stare bene, sempre e ovunque.

"La designazione dei colori è diversa per ciascuno di noi", afferma Krista Scott-Dixon, responsabile programmi per Precision Nutrition e nutrizionista con 20 anni di esperienza. "Ad esempio, nel mio congelatore c'è del gelato da sei mesi; ma non lo desidero. Qualcun altro, invece, potrebbe desiderarlo al punto da non riuscire a controllarsi. Il fatto di averlo in casa significa che quella persona lo mangerà avidamente in cinque minuti per poi sentirsi in colpa. Si tratta di un alimento rosso."