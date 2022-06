Come trovare la tua cadenza di corsa ottimale

"Se non hai una cadenza tra 170 e 180 passi al minuto, niente panico, ma dovresti comunque cercare di perseguire questo obiettivo per prevenire gli infortuni e correre meglio", spiega Luke. "Il mio consiglio è di rivolgersi sempre a coach di running che aiutino a trovare una cadenza che consenta di aumentare la velocità senza sforzare eccessivamente il cuore", suggerisce Jou.

Puoi anche misurare la cadenza in autonomia contando i passi che fai in un minuto, scaricando un'app metronomo o tramite uno smartwatch con rilevazione della cadenza.

"Se sei sotto i 170, dovresti provare ad aumentare il numero di passi senza necessariamente velocizzare l'andatura", suggerisce Luke. L'esperto consiglia inoltre di usare un tapis roulant qualora la tua cadenza fosse più bassa di quella raccomandata. Corri a una velocità moderata e inizia ad accorciare la falcata mantenendo costante la velocità. Questo metodo è utile anche per correggere la meccanica nei runner che hanno problemi legati a una falcata troppo lunga.

"Se non hai modo di usare un tapis roulant, c'è comunque un'alternativa per migliorare la cadenza quando corri all'aperto", precisa Luke. "Prima di tutto trova la tua andatura, e poi prova a correre accorciando la falcata per 1 minuto". Tuttavia, l'esperto sconsiglia di farlo per l'intera durata della corsa, e di dedicare invece un paio di minuti ad aumentare il numero di passi mantenendo la stessa velocità (ricorda che questo è molto importante). Il suggerimento dei professionisti: un orologio GPS può aiutarti a mantenere una velocità costante.

"Se correre in questo modo per 1 minuto ti sembra troppo, conta i passi per 20 secondi, poi moltiplica per tre il valore ottenuto per stabilire quanti passi fai in 1 minuto", suggerisce Jou.

