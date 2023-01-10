Quattro esercizi suggeriti dai medici per alleviare il dolore alle ginocchia

Svolgere esercizi specifici può rivelarsi molto utile per alleviare il dolore ed evitare che si ripresenti: a dirlo è Nicholas Anastasio, M.D., medico certificato in ortopedia e artroplastica presso il Mercy Medical Center di Baltimora, Maryland.



"Gli esercizi per rafforzare i muscoli che circondano l'articolazione del ginocchio possono aiutare ad alleviare la pressione subita dall'articolazione stessa e quindi a migliorare alcune delle condizioni che causano i dolori al ginocchio", afferma. "In generale, uno degli obiettivi a cui puntare è mantenere la forza dei muscoli che attraversano questa articolazione, tra cui quadricipiti, muscoli posteriori della coscia e muscoli del polpaccio."



"Svolgere esercizi per alleviare i dolori al ginocchio può aiutare a prevenire gli infortuni e ridurre il dolore man mano che si invecchia", aggiunge Axtman.



"Il ginocchio è un'articolazione semplice, abbastanza limitata in termini di rotazione", spiega. "È importante avere una buona struttura muscolare circostante per prevenire sollecitazioni anormali che possono essere fonte di dolore o di infortuni."



È per questo che Axtman dice ai suoi pazienti che "il movimento è come una pomata" per le articolazioni. "È importante che l'articolazione del ginocchio sia mobile, stabile e forte", spiega.



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