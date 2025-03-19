Come correre più a lungo senza stancarsi

A prescindere dalla strategia che scegli per riuscire a correre più a lungo prima di stancarti, è importante che tu conosca il tuo tasso di sforzo percepito (RPE) per evitare di aumentare troppo presto, e troppo, la velocità durante l'allenamento.

"La scala più usata per l'RPE va da 1 a 10, ma alcune varianti vanno da 6 a 20", afferma Ray. "Tendenzialmente, runner e trainer preferiscono usare la scala da 1 a 10, perché è più intuitiva: 1 indica uno sforzo molto leggero, mentre 10 rappresenta lo sforzo massimo."

La scala si suddivide fondamentalmente in questi livelli:

1-4: sforzo leggero; puoi sostenere una conversazione

4-6: sforzo moderato; puoi ancora parlare, ma hai il respiro più affannoso

6-9: sforzo da moderato a vigoroso; le corse che rientrano in questo intervallo sono più impegnative e richiedono respiri brevi e veloci

9-10: massimo sforzo

Per allenare la resistenza, segui i consigli di Ray e Ball e corri a un'andatura compresa tra i livelli 3 e 6 dell'RPE. "Puntando a uno sforzo da leggero a moderato, ci si assicura una buona riserva di energia da sfruttare in seguito durante la corsa", afferma Ray. "Consiglio di correre il più vicino possibile a un livello 3 dell'RPE, anche se c'è chi non può fare a meno di superare questo limite."

Tieni presente che più a lungo corri, più la tua velocità potrebbe ridursi e il tuo RPE aumentare, ed è normale. È naturale che il corpo inizi a fare più sforzo per mantenere la stessa andatura per un determinato lasso di tempo. "L'importante è regolare la velocità all'inizio per ritardare l'aumento dell'RPE il più possibile."

Ball aggiunge che quando decidi di aumentare la distanza da percorrere settimanalmente, l'incremento dovrebbe essere solo del 10%. "Per esempio, se la settimana scorsa hai corso 25 chilometri, la prossima dovrai correre solo 2,5 km in più."

Sempre secondo Ball, nel momento in cui decidi di integrare la velocità nella tua routine di allenamento, puoi fare allenamenti in salita o a intervalli, che dovrebbero essere eseguiti a un livello da 6 a 8 dell'RPE.