I vantaggi di un core forte per le prestazioni

Come migliorare la muscolatura del core

Forse avrai già sentito dire che il modo migliore per rafforzare il core non è fare serie infinite di crunch, che, secondo Falsone, sono spesso eseguiti in modo scorretto e non sono salutari per la colonna vertebrale nemmeno se eseguiti correttamente.



Gli esercizi total-body, in particolare quelli unilaterali (a una gamba o un braccio alla volta), sono decisamente più consigliabili. "Gli affondi, soprattutto con un manubrio in una mano, attivano i muscoli del core", afferma Falsone. "Persino il curl dei bicipiti a una mano comporta una leggera rotazione del busto che il corpo deve stabilizzare". Cerca un programma di allenamento che includa regolarmente esercizi unilaterali.



Oltre a questo, un po' di allenamento dedicato ai muscoli del core è sicuramente efficace. Secondo Chaudhari, un ottimo modo per iniziare è dedicare 5-10 minuti al core per tre-cinque giorni alla settimana. "La maggior parte delle persone non ha una grande resistenza muscolare del core, quindi pochi minuti quasi tutti i giorni possono davvero essere d'aiuto", afferma. Se possiedi già questo livello di resistenza (congratulazioni!) o il carico inizia a sembrarti troppo leggero, raddoppia i tempi.



Per cominciare, prova il bird dog. Dalla posizione carponi, solleva un braccio e la gamba opposta portandoli distesi e paralleli al pavimento e mantieni la posizione per un minuto. Puoi anche eseguire un dead bug: dalla posizione della tavola, distendi un braccio e la gamba opposta fino a quando entrambi non saranno sospesi sopra il pavimento, quindi cambia lato e prosegui alternando braccio e gamba. In alternativa ci sono i plank, i plank laterali, i curl gambe sulla stability ball e gli ab roll-out.



Se anche i tuoi addominali di ferro non dovessero comparire subito, saranno presto visibili sotto forma di allenamenti più efficaci e più intensi, e di una migliore capacità di movimento in generale.