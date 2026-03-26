Consigli su come ricominciare a correre dopo una lunga pausa

Che siano passati mesi o addirittura anni dall'ultima volta che hai corso regolarmente, tornare a farlo non è facile. Allacciarsi le scarpe per la prima corsa può sembrare un compito arduo, "ma non deve essere per forza così", afferma Chris Bennett, Global Head Coach di Nike Running. "La parte più ardua non è portare a termine la prima corsa, ma iniziarla. E se ne sei consapevole, tutto diventa più facile".

Coach Bennett non vede l'ora di condividere tutto ciò che sa sulla corsa, e noi siamo qui per diffondere il suo messaggio. Ecco una lista di alcuni aspetti, pratici e mentali, che ti aiuteranno a prepararti per la tua prima corsa.