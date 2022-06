Consigli su come ricominciare a correre dopo una lunga pausa

Anche se muori dalla voglia di tornare in pista (o sul tapis roulant), devi resistere all'impulso di buttarti a capofitto nell'impresa. Cerca invece di recuperare la forma in modo graduale con questo programma di corsa-camminata di quattro settimane creato da Jessica McManus, P.T., titolare di Full Circle Physical Therapy and Wellness Coaching.



Alternare la corsa a momenti di camminata ti aiuterà a sviluppare la resistenza, aumentando allo stesso tempo la tua tolleranza agli impatti ripetuti della corsa. Il risultato? Minori probabilità di infortuni da sovraccarico a muscoli, articolazioni, tendini e legamenti.



Punta a tre sessioni di allenamento corsa-camminata a settimana. Fai una giornata di riposo o di cross-training tra una sessione e l'altra.



Inizia ogni allenamento con una camminata di 10 minuti o con una routine di riscaldamento dinamico, o una combinazione di entrambi. McManus suggerisce di fare esercizi a corpo libero come air squat, affondi in movimento, calci all'indietro e carioca come riscaldamento dinamico.





● Prima settimana: 4 minuti di camminata, 2 minuti di corsa; 5 cicli

● Seconda settimana: 3 minuti di camminata, 3 minuti di corsa; 5 cicli

● Terza settimana: 2 minuti di camminata, 4 minuti di corsa; 5 cicli

● Quarta settimana: 1 minuto di camminata, 5 minuti di corsa; 5 cicli



L'obiettivo è quello di sviluppare la resistenza necessaria per una corsa di 30 minuti entro la fine della quarta settimana, afferma McManus. Puoi sempre decidere di dedicare più tempo agli allenamenti camminata-corsa se necessario.



Presta attenzione a come ti senti in queste settimane. Sospendi o interrompi del tutto la corsa se dovessero riemergere vecchi infortuni o se senti dolore.



Se corri per perdere peso potresti avere la tentazione di accelerare le cose. Ma saltare i passaggi non farà alcun bene al tuo girovita. Anzi, puoi aumentare il rischio di doverti fermare per un infortunio.



Anche se il running può essere un ottimo modo per perdere peso, forse faresti meglio a fare attenzione all'alimentazione, al sonno e al recupero. Tutta la corsa del mondo non ti servirà a perdere peso se questi tre elementi non sono a posto.