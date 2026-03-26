Cinque consigli approvati dai coach per migliorare (davvero) nella corsa

Prima di regolare variabili come velocità, intensità o distanza, inizia dalle basi: allenati regolarmente.

"L'aspetto più importante del training, soprattutto per chi è agli inizi, è la costanza", afferma Paul Warloski, coach di running di Milwaukee accreditato dal RRCA. "Allenati tre o quattro volte a settimana per 30 minuti e pensa semplicemente a correre, anche se ogni tanto cammini. È così che comunichi al tuo corpo che deve abituarsi a questo cambiamento, e vedrai che ti risponderà".

Correre a orari simili in giorni prestabiliti aiuta il sistema nervoso ad anticipare lo sforzo, il che può rendere gli allenamenti più facili. Nel tempo, la costanza consente ai runner di aumentare gradualmente la distanza senza sovraccaricare le articolazioni o il tessuto connettivo.

Nota: un allenamento aerobico e ad alta intensità costante è fortemente legato ai miglioramenti del VO₂ max e dell'economia della corsa nei runner amatoriali.

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