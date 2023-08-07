Sette consigli di sicurezza da seguire quando si corre di notte

Prima dell'allenamento… mangiare o non mangiare? Questo è il dilemma. E per risolverlo, devi tenere in considerazione diversi fattori, come l'orario in cui farai movimento e la sensibilità del tuo stomaco. Ce lo spiega Victoria Rose, B.S., C.S.E.P.-C.E.P.

La specialista sostiene: "Uno dei vantaggi delle corse serali è che, probabilmente, durante la giornata avrai già fatto diversi pasti e spuntini. Inoltre, avrai avuto tutto il tempo necessario per idratarti in modo adeguato". Secondo la National Academy of Sports Medicine, gli atleti e le atlete dovrebbero assumere tra i 400 e i 600 ml di liquidi 2 ore prima di fare esercizio e continuare a bere durante e dopo l'allenamento.

In ogni caso, a prescindere dall'orario, non puoi andare a correre a corto di energie. Rose raccomanda: "L'ideale sarebbe consumare un pasto equilibrato 1 o 2 ore prima di uscire, per assumere tanti carboidrati, una quantità moderata di proteine e pochi grassi". Si tratta di una combinazione di nutrienti ottimale per l'attività fisica: i carboidrati, infatti, vengono digeriti più velocemente rispetto a grassi e proteine, fornendo energia immediata ai muscoli.