Sette consigli di sicurezza da seguire quando si corre di notte

Fuori è buio, l'aria è più fresca e il traffico e il trambusto della città si sono placati. Magari corri di sera per evitare il caldo, o ti piace concludere una giornata impegnativa con una bella corsa e una bella sudata. O forse è il momento in cui hai un po' di tempo libero per correre.



In ogni caso, correre di sera ha diversi vantaggi, soprattutto per chi vive in climi caldi, non ha tempo di correre durante il giorno o semplicemente vuole godersi la tranquillità e la fresca brezza serali.



Correre di sera può anche essere una strategia per migliorare le tue abitudini alimentari e di allenamento. Invece di terminare la giornata con una lauta cena, rilassandoti in pigiama, puoi infilarti il tuo abbigliamento da running e farti mezz'ora di corsa rivitalizzante. Quando corri di sera, a prescindere dal motivo per cui lo fai, è importante tenere a mente prima di tutto la sicurezza, sia perché è buio sia perché, in generale, ci sono meno persone in giro.



Per non esporti a rischi di sera o al mattino presto, quando ancora non c'è luce, devi prepararti bene: indossa abbigliamento notturno e stabilisci il percorso in anticipo. Segui questi consigli per correre in sicurezza di sera, indipendentemente dall'ora, sia che tu lo faccia già e voglia acquistare nuovi articoli o scarpe da running, sia che tu abbia deciso ora di iniziare.