Come accorgerti se stai avendo un esaurimento da calore e cosa fare per porvi rimedio, secondo i dottori

Prima di evidenziare i segni dello stress da calore, è utile sapere cosa implica e come si differenzia da problemi simili.

Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, esistono diversi tipi di malattie legate al calore, da lievi a potenzialmente letali. Le condizioni più lievi includono la sudamina, un'eruzione cutanea che tende a causare piccole vesciche, e i crampi, tra cui gli spasmi muscolari. Invece, il colpo di calore è la condizione più grave, che può essere fatale se non trattata immediatamente.

In termini di gravità, lo stress da calore si trova tra l'eruzione cutanea e il colpo di calore. Lo stress da calore si verifica quando il corpo si surriscalda, secondo Ali Mesiwala, M.D., neurochirurgo e specialista sportivo presso il DISC Sports and Spine Center di Newport Beach, in California.

"Per mantenere una temperatura interna normale, il corpo deve regolare il calore perso quando fa freddo o quello guadagnato quando fa caldo", afferma. "Di solito, il corpo suda durante l'attività fisica, e l'evaporazione del sudore lo raffredda. In ambienti caldi e umidi, questo meccanismo di raffreddamento non funziona bene".

Mesiwala ci spiega che se siamo disidratati, abbiamo consumato una grande quantità di alcol o indossiamo capi che non permettono al sudore di evaporare facilmente (per saperne di più: prova questi capi traspiranti!), i rischi di sviluppare lo stress da calore possono aumentare. Questo è particolarmente vero quando si svolge un'attività fisica impegnativa (come la corsa o l'HIIT) durante periodi di alta umidità.

"Quando il corpo non può regolare la sua temperatura interna in questa situazione, i sintomi si sviluppano rapidamente e, se non vengono trattati, le conseguenze possono essere serie", afferma. Questa è la situazione più estrema, dove si rischia il colpo di calore, aggiunge. Ma visto che lo stress da calore può essere una fase di questo processo, è fondamentale identificarlo prima che diventi più grave.