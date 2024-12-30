Cosa devi sapere sulle differenze tra la corsa su tapis roulant e la corsa all'aperto

"Il running all'aperto ti impone di produrre la forza necessaria per generare velocità e potenza tra il tuo corpo e il terreno, perciò può aiutarti a migliorare le prestazioni rispetto al tapis roulant, in cui è il macchinario a svolgere queste funzioni al posto tuo", spiega Jeffers.

"La corsa all'aperto può dare anche più soddisfazione dal punto di vista mentale grazie a un maggior numero di stimoli legati alla presenza di panorami, natura, persone e ostacoli diversi", aggiunge Jou. In generale, l'esercizio fisico potenzia le funzioni cognitive. La ricerca ha anche rilevato che essere circondati dalla natura migliora le capacità cognitive e la salute mentale. È emerso infatti che, rispetto all'allenamento in ambienti chiusi, quello all'aperto offre maggiori benefici per il cervello, tra cui un miglioramento dell'attenzione, della memoria e della capacità di inibizione, che permette di controllare gli impulsi automatici a livello di comportamenti, pensieri ed emozioni.

La corsa all'aperto può anche creare maggiori possibilità di interazione sociale. Ad esempio, puoi scegliere di fare jogging con partner, amici o persino un gruppo di running locale. Uno studio del 2022 ha rilevato che a un aumento del numero di persone con cui corri corrisponde un aumento del numero di sessioni di running. I runner che si allenano regolarmente insieme riferiscono che la componente sociale li ha stimolati a correre e ha gettato le basi per un sano confronto.

L'allenamento all'aperto può essere anche un'ottima preparazione per eventuali gare. Per arrivare alla linea di partenza nella forma atletica ideale, prova a simulare la corsa di una gara a cui vuoi partecipare. Ad esempio, Machowsky suggerisce di allenarti in salita o con rapidi cambi di direzione e, se la gara si svolge in un luogo vicino, anche di cimentarti in parti diverse del percorso, ovviamente senza correre rischi: anche se la corsa prevede dei tratti su strada, evitali e riservali per il giorno della gara, quando il percorso sarà chiuso al traffico.

Purtroppo, correre all'aperto può essere più o meno complicato a seconda della zona in cui vivi. All'inizio può essere più difficile regolare l'andatura, sia perché non è possibile impostare la velocità come faresti su un tapis roulant sia perché il terreno cambia continuamente. Una volta che lo conosci, però, le sessioni di allenamento diventano più efficienti. "Correre all'aperto su superfici dure come cemento o asfalto può causare infortuni alle articolazioni e alle ossa in persone non abbastanza forti o preparate per tale carico di lavoro", avverte Jeffers.

Se questo tipo di infortuni ti preoccupa, Machowsky suggerisce di correre su superfici morbide come terreni erbosi, campi in erba sintetica, piste da running o sentieri.

"È consigliabile anche considerare le difficoltà ambientali legate alla corsa all'aperto, tra cui le variazioni del terreno, il vento e i cambiamenti della temperatura che potrebbero influire sull'andatura, sull'intensità dell'allenamento e sulla prestazione complessiva", afferma Jou.

Per prevenire lesioni alle articolazioni e alle ossa, prova questi due esercizi consigliati da Machowsky.