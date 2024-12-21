Qual è la differenza tra il running e il jogging?

Indipendentemente dalla tua velocità, è probabile che di tanto in tanto alternerai il ritmo tra jogging e running, soprattutto durante gli allenamenti più intensi. Ad esempio, tra le ripetizioni e le serie di ripetute con scatti di 200 metri, è probabile che la tua andatura di recupero sia persino più lenta del ritmo tenuto in fase di riscaldamento. Tuttavia, se sei reduce da un infortunio o sei alle prime esperienze nel mondo del running, potresti iniziare camminando e facendo jogging prima di passare a ritmi più intensi.

Integrare il fartlek o le sessioni di velocità nella tua routine di allenamento comporta una serie di vantaggi. In un'analisi pubblicata nel 2015 su Sports Medicine, è stato evidenziato che gli allenamenti a intervalli ad alta intensità possono condizionare positivamente il VO2Max, ossia l'efficienza con cui l'organismo consuma ossigeno per produrre energia. La corsa fartlek prevede l'alternanza di ritmi veloci e lenti, che attingono ai diversi sistemi energetici e, nel tempo, possono favorire una riduzione della frequenza cardiaca a riposo.