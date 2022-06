10 facili posizioni yoga di riscaldamento per migliorare la circolazione

Esistono diversi tipi e pratiche di yoga. Lo yoga Vinyasa è una pratica tanto popolare quanto intensa che mira a mantenere elevata la frequenza cardiaca con una serie di posizioni di equilibrio, inversioni e posizioni in piedi.



Le asana specifiche per migliorare la circolazione prevedono posizioni che aprono il petto e la gabbia toracica. Fanno inoltre aumentare lo spazio intorno al cuore, organo di fondamentale importanza per questa funzione. Le posizioni come la ruota, il ponte, il cammello e il danzatore favoriscono questa apertura.



Anche le inversioni, o le posizioni in cui il cuore si trova al di sopra del petto (pensa a quelle a testa in giù), offrono notevoli effetti benefici poiché permettono l'afflusso di sangue al cervello e assorbono una parte della pressione esercitata dal cuore. Tra queste ci sono il cane a testa in giù e le verticali su testa e spalle.



Posizioni yoga diverse attivano parti diverse dell'apparato circolatorio, altre invece rendono i muscoli più tonici, migliorano l'equilibrio e contribuiscono a mantenere sani il cuore e i polmoni.



Integra queste 10 posizioni di riscaldamento per migliorare sia la circolazione sanguigna che la tua pratica in generale.