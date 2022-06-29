È facile cedere al fascino della sala pesi, nella convinzione che quello sia l'unico modo per allenare la forza. In verità, invece, esistono molti esercizi total body da fare senza attrezzature che ti permetteranno di migliorare forza, equilibrio e mobilità.

"Non importa il tuo livello di preparazione fisica: chiunque può trarre vantaggio e migliorare la propria forma grazie a singoli esercizi o interi workout a corpo libero", afferma Christine Torde, personal trainer certificata NASM e allenatrice presso Body Space Fitness a New York. I movimenti a corpo libero sono molto utili non solo per i principianti, ma anche per gli esperti che provano una nuova esecuzione. Infatti, un esercizio svolto bene già senza pesi, diventa più efficace (e più sicuro!) quando lo esegui aggiungendo resistenza.

Anzi, il corpo libero dovrebbe fare sempre parte della tua routine, anche quando l'allenamento diventa più avanzato.

"L'integrazione di esercizi a corpo libero nell'allenamento permette di variare la routine e migliorare le prestazioni", spiega Or Artzi, personal trainer certificata NASM e istruttrice di fitness. "Inoltre, per ogni movimento è possibile scegliere un livello più o meno avanzato, così da avere infinite possibilità di sperimentare e divertirti".

Christine Torde spiega che, oltre ad allenare la forza, gli esercizi a corpo libero possono favorire il corretto movimento, la mobilità e la stabilità. Aggiungili alla tua routine di allenamento insieme ad esercizi con pesi o fasce di resistenza, in modo da variare il programma ed evitare che il corpo si abitui. Sono ottimi anche come esercizi di riscaldamento.

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Di seguito, Christine e Or ci mostrano quali sono i loro esercizi total body preferiti, che puoi eseguire senza attrezzature. Li abbiamo suddivisi in base alla parte del corpo coinvolta, ma possono essere considerati veri movimenti total body perché attivano diversi gruppi muscolari, compreso il core, ovvero la zona del tronco.