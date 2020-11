Immaginiamo una persona di 70 kg che esegue tre serie da 10 squat jump, un esercizio a corpo libero di forza che brucia calorie in quantità. Siamo indotti a pensare che a ogni salto il peso portato in aria sia solo di 70 kg, ma in realtà supera i 2000.



"Saltando e atterrando, i muscoli sono soggetti a forze elevatissime", afferma Christopher Minson, PhD, professore di fisiologia umana e co-direttore dell'Exercise and Environmental Physiology Lab dell'Università dell'Oregon. Di fatto, grazie a queste forze, "gli esercizi esplosivi a corpo libero sono l’ideale per abituare i muscoli a un carico maggiore una volta tornati in palestra", prosegue.



Gli esercizi pliometrici, o salti a ritmo sostenuto, non sono però gli unici movimenti a corpo libero a offrire grandi vantaggi. Un articolo pubblicato sulla rivista dell'American College of Sports Medicine ha rivelato che un allenamento basato esclusivamente su esercizi a corpo libero ad alta intensità può ridurre notevolmente il grasso corporeo, migliorare il VO2 Max (una indicatore di fitness aerobico) e la resistenza muscolare tanto quanto un tradizionale allenamento con i pesi, se non di più. Uno studio pubblicato sul "The Journal of Strength and Conditioning Research" ha dimostrato che i piegamenti sono efficaci quanto la panca per lo sviluppo della parte superiore del corpo e della densità muscolare. Uno studio condotto da ricercatori polacchi ha invece evidenziato che le donne che seguono un allenamento fatto solo di esercizi a corpo libero per 10 settimane migliorano forza, resistenza muscolare e flessibilità (l'autore dello studio ritiene che risultati simili siano possibili anche per gli uomini).



Altro fattore rilevante è che la maggior parte di noi trova più semplice fare esercizio fisico senza attrezzatura, afferma Minson, sfruttando al meglio ogni ripetizione. E senza pesi da sollevare, il range di movimento e la propriocezione (la capacità di percepire il proprio corpo nello spazio) migliorano, favorendo movimenti più rapidi e spontanei. È un allenamento utilissimo a qualsiasi livello, in palestra, in campo o anche solo per scendere le scale.



È un concetto semplicissimo: la massa delle ossa dell’adulto medio è sufficiente per far lavorare i muscoli anche senza dover aumentare il carico. Minson continua: "Con il tempo, puoi integrare esercizi a corpo libero più impegnativi, aumentando in modo graduale il carico sui muscoli". È questo il segreto per diventare più forti e migliorare la propria forma fisica, con o senza pesi. Continua a leggere e scopri come fare.