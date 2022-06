Cosa sono le scarpe da cross-training?

Per cross training o "allenamento incrociato" si intende l'integrazione di diverse attività sportive nella routine di allenamento per il fitness.È un modo olistico per raggiungere numerosi obiettivi: resistenza cardiorespiratoria, forza, flessibilità ed equilibrio.

Infatti , l'American College of Sports Medicine consiglia alla maggior parte degli americani di svolgere, nell'ambito della loro routine di fitness settimanale, attività cardio, esercizi con i pesi, stretching ed esercizi per migliorare l'agilità, l'equilibrio e la coordinazione.Gli atleti che si dedicano regolarmente al sollevamento pesi possono migliorare le loro prestazioni in altri sport.

Negli anni Ottanta e Novanta divenne popolare fra gli atleti la frequentazione delle palestre per allenare tutto il corpo.Tuttavia, gli atleti usavano un unico paio di scarpe per le varie attività fisiche.

Per questo motivo, Nike ha sviluppato la prima scarpa da cross training, AirTrainer1.La scarpa era progettata per aiutare gli atleti a completare una vasta gamma di attività in un unico allenamento.

Da allora, la categoria delle scarpe sportive per cross training si è ampliata e include svariate scelte. Tuttavia, un'ampia selezione spesso rende difficile prendere la decisione giusta.

Ecco come restringere la scelta.