I benefici della meditazione e del movimento consapevole secondo i ricercatori

"Esistono diverse app di meditazione guidata, esercizi di respirazione, sequenze di movimenti consapevoli e tecniche di visualizzazione rilassanti per favorire il sonno la sera", ha suggerito Friel. Un'app come Headspace, ad esempio, oltre a tutto questo, offre anche selezioni aggiornate giorno per giorno e "paesaggi sonori" che puoi utilizzare come sottofondo per la meditazione.

"Il vantaggio di queste app è che sono pensate per farti iniziare e si adattano a tutte le esigenze", ha affermato Friel. "Proprio come qualsiasi altra forma di esercizio fisico, alcuni giorni saranno più facili di altri e, sebbene le tue capacità di meditazione miglioreranno nel tempo, avere una risorsa come un'app può aiutarti ad avere una guida utile per fare pratica".