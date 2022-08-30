I benefici della meditazione e del movimento consapevole secondo i ricercatori

Un'analisi condotta su 83 studi sulla meditazione ha rilevato che circa nel 65% dei casi gli studi hanno riportato almeno alcuni "eventi avversi della meditazione" come ansia e disturbi gastrointestinali. "Questo succede perché starsene seduti in compagnia dei propri pensieri può far emergere alcune emozioni difficili", ha spiegato Melinda Nasti, terapeuta olistica e direttrice di benessere spirituale presso il Northwell Health di New York.

È utile sapere cosa potrebbe accadere e conoscere tecniche che ti aiutino a prendere sempre più la direzione di una maggiore obiettività, osservando i pensieri invece di assecondarli e contando i respiri. Tornare a prendere coscienza delle sensazioni fisiche può aiutarti a smettere di pensare "troppo" (il cosiddetto "overthinking").