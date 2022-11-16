I quattro vantaggi per la salute di svegliarsi presto

"La cosa più importante è la costanza", afferma Miller. "Se ti alzi sempre alla stessa ora, ti sarà più facile addormentarti quando sarà il momento.

Una sveglia regolare aiuta a incrementare il cosiddetto debito di sonno", spiega la dottoressa. "Il debito di sonno ci fa avvertire la sonnolenza alla sera. Più il periodo di veglia si protrae, più aumenta il debito, quindi se ci alziamo prima lo incrementiamo".

La costanza è fondamentale anche per integrare delle abitudini sane nella tua routine, come fare attività fisica e mangiare bene. "Insisto molto sulla regolarità del sonno con i pazienti. La considero indispensabile per allineare i ritmi biologici e adottare abitudini sane", afferma Brendel. "Se segui una routine del sonno ideale, sarà più facile crearti queste abitudini, e se le acquisisci, sarà più semplice trovare la tua routine del sonno".

A molte persone può capitare di saltare un allenamento o fare scelte alimentari discutibili a causa della troppa stanchezza.

In conclusione, "se il tuo obiettivo è programmare un'attività da fare con costanza, inizia dal sonno", sostiene Brendel. Puntare la sveglia prima al mattino è uno dei modi per realizzarlo.

Testo a cura di Amy Marturana Winderl