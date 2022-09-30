Mangiare prima di andare a letto non è salutare? La risposta degli esperti

Mangiare prima di andare letto può influenzare la tua salute in vari modi. "L'assunzione di nutrienti e il metabolismo possono interrompere il sonno", afferma il dottore in medicina W. Christopher Winter, specialista del sonno e neurologo. L'esperto cita uno studio del 2021 su piccola scala condotto su 30 infermieri che facevano il turno di notte. Lo studio ha riscontrato che più il pasto e il momento di andare a letto alla sera erano vicini, più i soggetti tendevano ad avere sonno il giorno dopo.

Una ricerca pubblicata in un numero del 2021 del British Journal of Nutrition ha constatato a sua volta che mangiare o bere meno di un'ora prima di andare a dormire può aumentare il rischio di dormire male. Può persino causare un sonno prolungato rispetto alle necessità del corpo. Nello specifico, lo studio ha rilevato che il rischio di svegliarsi poco dopo essersi addormentati, avendo mangiato o bevuto un'ora prima di andare a letto, era doppio. Ciò è correlato a insonnia e una scarsa qualità del sonno.

"Mangiare è uno zeitgeber potente, il che significa che mangiare a orari regolari può essere un forte segnale positivo per il sonno, mentre possiamo avere disturbi se mangiamo poco prima di andare a letto o non mangiamo proprio", afferma Winter. L'esperto aggiunge che anche determinati alimenti, come cibi speziati o ad alto contenuto di grassi, possono disturbare il sonno.

Mangiare prima di andare a letto può anche contribuire al reflusso acido, una condizione che si verifica quando il contenuto dello stomaco risale nell'esofago, come spiega la nutrizionista e dietologa certificata Keri Gans. Secondo il National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, il reflusso può causare sintomi come bruciore di stomaco, dolore toracico, nausea, problemi di deglutizione e tosse. "Per alcune persone, mangiare poco prima di andare a letto può causare reflusso. Ciò può essere spiacevole e disturbare il sonno", afferma Gans.