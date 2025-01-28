Lo stress costante dovuto al lavoro, alla vita privata, al sovrallenamento o a tutti e tre i fattori, può mettere a dura prova la tua salute generale e ostacolare i progressi in palestra. "L'aumento dei livelli di cortisolo dovuto allo stress può provocare accumuli adiposi, soprattutto attorno al tronco, e ostacolare il recupero muscolare", osserva Pelc Graca.

Il recupero muscolare è fondamentale per migliorare la forza e bruciare il grasso corporeo, ed è il sonno a permettere ai muscoli di recuperare. Tuttavia, se lo stress prevale, talvolta non riesci neanche a dormire. Alcuni studi di ricerca dimostrano che esiste un legame tra livelli di cortisolo elevati e scarsa qualità del sonno. Ma chiedersi qual è la causa e quale la conseguenza è come chiedersi se viene prima l'uovo o la gallina.

In un caso o nell'altro, se ogni notte non dormi abbastanza, tutto il lavoro fatto in palestra viene vanificato. "Il corpo ripara i muscoli, regola gli ormoni della fame, come la grelina e la leptina, e bilancia il metabolismo complessivo [durante il sonno]", puntualizza Pelc Graca. "Senza un sonno adeguato, il tuo fisico potrebbe desiderare più cibo, accumulare più grasso e avere meno energia per gli allenamenti".

Soluzione: potresti scaricare un'app di meditazione, integrare lo yoga nella tua routine quotidiana e abbandonare compiti e attività che non giovano al tuo benessere mentale. Sfuggire a tutti i fattori di stress nella tua vita è impossibile, quindi cerca di sbarazzarti di quelli che puoi eliminare.