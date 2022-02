Con termogenesi da attività non attribuibile all'esercizio fisico, chiamata anche NEAT, si intende ogni tipo di movimento che fai durante la tua giornata al di fuori dell'esercizio fisico. Se hai iniziato un nuovo programma di allenamento un po' troppo intenso, è possibile che tu abbia diminuito l'attività non attribuibile all'esercizio a causa della stanchezza.



Secondo uno studio del 2012 pubblicato su Obesity Reviews, questa riduzione può essere uno dei motivi per cui non stai perdendo più peso anche se ti alleni regolarmente. I risultati di un altro studio pubblicato su Advances in Nutrition nel 2015 suggeriscono anche che la riduzione del NEAT è più comune in seguito ad allenamenti aerobici rispetto agli allenamenti di forza.



Soluzione: per prima cosa, prova a usare un fitness tracker o uno smartwatch per monitorare ogni tuo movimento quotidiano, non solo quando ti alleni. Ci sono tracker che possono anche ricordarti di fare movimento se rilevano che non hai fatto attività fisica per troppo tempo.



Ma in realtà non hai bisogno di un tracker per prestare più attenzione al tuo movimento quotidiano. Ti basterà prendere le scale invece dell'ascensore o ricordarti di alzarti ogni tanto dalla scrivania e fare due passi. Prendi in considerazione di fare delle pause per camminare, specialmente se passi più di un'ora in posizione seduta.



Un'altra opzione è quella di modificare il tuo programma di allenamento per includere più esercizi di forza. Brucerai ugualmente calorie e aumenterai la massa muscolare, ma avrai meno probabilità di ritrovarti sul divano per il resto della giornata.



Infine, se ti accorgi che la troppa stanchezza ti impedisce di mantenerti in movimento durante la giornata, è possibile che il tuo programma di allenamento sia troppo impegnativo. Pianifica allenamenti di recupero durante la settimana per ridurre il tuo carico di lavoro complessivo e vedere se questo ti aiuta a mantenerti in movimento durante il giorno.