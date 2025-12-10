Confronto tra i benefici degli allenamenti cardio e di forza

Il cardio a intensità moderata non annulla l'aumento di massa muscolare se eseguito in combinazione con l'allenamento di forza. Al contrario, può effettivamente aiutare la crescita muscolare e sostenere sia la funzione circolatoria sia la capacità di recupero del corpo. Tuttavia, un allenamento cardio intenso e un deficit calorico possono limitare l'aumento di massa muscolare se esageri e il recupero ne risente. Se il tuo obiettivo è l'aumento della massa muscolare, una dieta equilibrata, molto riposo e l'allenamento cardio complementare sono fondamentali.