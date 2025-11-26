Sette allenamenti per aumentare la resistenza aerobica 

Leo Hipp, fisiologo della performance presso il centro Human Powered Health di Boston, Massachusetts, sostiene che il modo migliore per sviluppare la resistenza cardiovascolare è stabilire una routine cardio costante e impegnativa.

Ovviamente, non tutte le persone iniziano con lo stesso livello di forma fisica, quindi eccedere con gli allenamenti aerobici dal principio non è una scelta intelligente se il corpo non è abituato. Se è da poco tempo che ti alleni, potrebbe essere più saggio iniziare solo con 10-15 minuti di attività fisica per la prima settimana, secondo Kevin Salinas, NASM-CPT e Master Instructor presso CycleBar.

Salinas consiglia il jogging o la camminata come ottime attività per iniziare. "In seguito, puoi aumentare gradualmente l'intensità aumentando la durata", afferma.

Suggerimento professionale: per rendere più impegnativo l'esercizio di camminata sul tapis roulant, aumenta l'inclinazione o cammina tenendo in mano dei manubri.

Per chi ha un livello di fitness più avanzato, "eseguire esercizi cardiovascolari da tre a cinque giorni alla settimana, per un minimo di 150 minuti a settimana, è un ottimo modo per iniziare", suggerisce Hipp. "Per assicurarti di utilizzare in modo efficace l'ossigeno, ottenendo l'ulteriore vantaggio di stimolare il metabolismo dei grassi per l'energia, dovresti raggiungere solo il 65-75% della tua frequenza cardiaca massima durante l'allenamento". Questo tipo di esercizio è anche noto come allenamento della zona due.

"Camminare a passo veloce, correre, pedalare, nuotare e partecipare a lezioni di ginnastica di gruppo sono tutti ottimi modi per migliorare la resistenza aerobica", spiega Fox. Man mano che ti abitui a questi e ad altri allenamenti cardio, puoi renderli più impegnativi. "Il segreto è eseguire queste attività a un'intensità da moderata a vigorosa per intervalli di tempo prolungati, aumentando gradualmente la frequenza, l'intensità, la durata o il tipo di attività nel tempo per stimolare il tuo sistema cardiovascolare", osserva.

La cosa più importante da ricordare per raggiungere il tuo obiettivo di resistenza? Scegli gli esercizi aerobici che preferisci eseguire. "Impegnandoti negli esercizi che ami, avrai maggiori probabilità di continuare a effettuarli a lungo temine, e ottenere i numerosi benefici per la salute che offrono", continua Fox.

Inoltre, è sempre una buona idea chiedere un parere medico prima di iniziare qualsiasi nuova routine di esercizi, soprattutto se soffri di eventuali patologie preesistenti.