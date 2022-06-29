5 consigli per tenere sotto controllo le voglie di cibo, secondo gli esperti

Come puoi evitare lo scontro tra il sistema di desiderio e quello di gradimento? Per farlo devi ricorrere a tutta l'onestà di cui sei capace, per capire se il cibo di cui hai tanta voglia è quello di cui hai davvero bisogno. Il suggerimento di Scott-Dixon è quello di rallentare, assaporare bene quello che stai mangiando e valutare in tempo reale quanto soddisfa le aspettative elevate che avevi. Prova a dare un punteggio su una scala da uno a cinque: daresti 4 o 5 oppure 2 o 3? In quest'ultimo caso, metti via quello che è rimasto e passa oltre (e ricordati di questa scelta in futuro per continuare a tenere alta la determinazione). In caso contrario, gustati ogni singolo boccone. Mentre lo fai, considera il tuo gesto come un'assunzione di responsabilità, non una mancanza di diligenza. E ricorda che, come sostiene Haysbert, mangiare cibi deliziosi è del tutto umano e indice di amore per se stessi.