Scarpe da running ammortizzate Nike: proteggi i tuoi piedi
La corsa su strada può risultare faticosa per le gambe, per questo è importante poter contare su scarpe da running stabili e ammortizzate. Non essendo morbido come i sentieri o la pista di atletica, l'asfalto assorbe meno l'impatto e piedi e ginocchia ne risentono. Le nostre scarpe sono progettate appositamente per ammortizzare e supportare i piedi durante la corsa su superfici dure e uniformi, così puoi portare a termine la tua attività nel massimo comfort e ridurre il rischio di lesioni.
In Nike abbiamo dedicato molto tempo a studiare a fondo la scienza alla base di ciò che accade al piede quando tocca superfici dure, come l'asfalto. Perché? Perché ci teniamo che tu possa dare il meglio di te, stagione dopo stagione e anno dopo anno. Le scarpe da corsa Nike ammortizzate sono progettate per controllare la rotazione del piede verso l'interno e per distribuire l'impatto al contatto con il suolo, oltre che per supportare l'arco plantare con un'ammortizzazione extra in questa zona e in quella del mesopiede.
Realizziamo le nostre scarpe da running ammortizzate con un'altezza dello stack maggiore, per assorbire in modo ideale lo stress da impatto. L'intersuola in schiuma con unità Air Zoom nell'avampiede assicura stabilità alla scarpa senza comprometterne le prestazioni, mentre la tomaia in mesh traspirante nelle aree dove si accumula più calore fa in modo che i piedi rimangano freschi anche dopo chilometri e chilometri di corsa. La suola waffle invece offre un'aderenza e una trazione eccellenti in condizioni di terreno bagnato o scivoloso.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli le scarpe da running stabili e ammortizzate Nike contrassegnate con l'etichetta Materiali sostenibili. Indica che realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.