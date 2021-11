Cos'è il tower running?

Come il running, salire le scale non richiede alcuna attrezzatura speciale, tranne un buon paio di scarpe da running. Anche se non esistono scarpe progettate appositamente per questa disciplina, alcune scarpe da running hanno caratteristiche che le rendono più adatte di altre.

Per esempio, dato che salire le scale è uno sport a basso impatto, potresti puntare su una scarpa leggera con meno ammortizzazione. Inoltre, la maggior parte delle tower run sono relativamente brevi: il tempo medio per completare l'ESBRU è di circa 30 minuti. Quindi niente stress eccessivo per le articolazioni, diversamente da quanto può accadere se ti alleni per una mezza maratona, una maratona o anche per una 10K.

Sproule dichiara di utilizzare una scarpa minimalista ultraleggera per allenarsi e correre; in una scarpa, lui cerca specificamente una suola bassa e sottile e una buona presa per la trazione in salita. Aggiunge che una punta più larga aiuta l'equilibrio.

L'abbigliamento per il tower running è una questione di preferenze personali. Visto che correrai all'interno, il meteo non è un problema, ma tieni presente che non ci sarà nemmeno la brezza: le scale possono essere calde e soffocanti. Pertanto, indossa un abbigliamento comodo, traspirante e leggero che ti faccia sentire a tuo agio mentre corri.

Infine, prendi in considerazione l'idea di indossare calze a compressione durante la gara, per aiutare a mantenere scattanti i muscoli del polpaccio, che saranno particolarmente sollecitati. Sproule spiega che per la gara sono fondamentali, ma che non le indossa durante l'allenamento affinché il vantaggio extra sia determinante il giorno della competizione.