Nike ACG: Evelynn Escobar-Thomas

Il 2020 è stato un anno folle, ma io ho trovato la pace a sole quattro ore da Los Angeles, in un paesino chiamato Lone Pine. Questa piccola località californiana ospita l'omonima tribù Shoshone-Paiute ed è famosa per Alabama Hills, una sconfinata area campeggio ai piedi della Sierra Nevada, tra giganteschi massi granitici. Sembra veramente di essere su un altro pianeta. Nonostante sia una meta molto battuta dagli amanti della vita all'aria aperta, c'è davvero posto per tutti.



Io e la mia famiglia siamo saltati in macchina con tutta l'attrezzatura necessaria, alla volta di questo immenso "parco giochi" per trovare il posto ideale a debita distanza dagli altri campeggiatori. Anche se Alabama Hills è molto popolare, è un luogo talmente esteso da potersi sentire completamente isolati. Infatti, la presenza di altre persone è percepibile solo dal riverbero dei falò in lontananza al calar della sera e dallo sporadico passaggio di qualche camion.



Visto che sono la fondatrice di Hike Clerb, gruppo femminile di escursionismo intersezionale nato per avvicinare le donne di colore alla natura, si potrebbe pensare che le escursioni siano il mio pane quotidiano... ma non è così. Ho fatto glamping in tende di lusso e dormito in furgoni avventura in accampamenti primitivi (pratica nota come "backcountry camping"), ma l'idea di montare una tenda e accamparmi in un territorio inesplorato mi intimoriva un po'. Almeno fino a questa escursione.



Non importa se è la prima o la milionesima volta che monti una tenda. È molto più semplice di quanto sembri. Questa è stata la prima volta che ho allestito il mio campo da sola, da cima a fondo. Ci tengo a dirlo perché prima di tutto è la verità, e poi perché voglio che questo articolo possa dare anche a voi l'ispirazione necessaria per mettere insieme tutta l'attrezzatura e partire per la vostra avventura con chi desiderate. Non importa se non venite da una famiglia di campeggiatori (la mia non lo è) o se anche voi come me non avete mai montato una tenda prima d'ora. Ce la potete fare, fidatevi! A volte, l'ostacolo più grande da superare è convincersi a prendere e andare, e fare ciò che va fatto. Chiedete in prestito l'attrezzatura da campeggio o noleggiate ciò di cui avete bisogno senza troppi patemi.



Dopo esserci preparati per la notte, ci siamo messi comodi attorno al fuoco, abbiamo ascoltato musica, guardato le stelle, preparato la cena, abbrustolito marshmallow e assaporato semplicemente la gioia di sentirsi come a casa, circondati dalle montagne sotto il cielo stellato.



Il giorno dopo siamo partiti alla volta del Parco nazionale della Death Valley, il punto più basso del Nord America nonché più grande parco nazionale dei 48 stati continentali. Lungo il tragitto per raggiungere Artists Palette e le dune di sabbia abbiamo potuto ammirare panorami mozzafiato. Immaginate di trovarvi di fronte a imponenti montagne variopinte e alla più grande sabbionaia che abbiate mai visto. L'escursione si è poi conclusa con una sosta in una vallata per gustarci un suggestivo scorcio del deserto allo spuntare della luna piena.



Abbiamo trascorso l'ultimo giorno facendo un'escursione intorno al campo e ammirando la vista del monte Whitney. Ci sono tantissimi itinerari e aree da esplorare. Percorrere la Movie Road per ammirare i luoghi dove sono stati girati alcuni film famosi, fare bouldering o scoprire le arcate naturali in roccia: c'è davvero l'imbarazzo della scelta. E dopo un bel pieno di archi rocciosi, grotte e salite alle cime delle formazioni circostanti, abbiamo sbaraccato il campo e imboccato la strada di casa. Alle 7 di domenica sera eravamo di ritorno a Los Angeles, riposati, rigenerati e in pace con noi stessi.