Hogyan segít egy társ a céljaid elérésében?

Ha többet beszélsz és álmodozol azokról az egészséges dolgokról, amelyeket meg szeretnél valósítani, mint amennyit a cél elérésén dolgozva töltesz, jó ötlet lehet segítséget hívni az előrehaladáshoz.

Könnyen lehet, hogy csak annyi kell ahhoz, hogy a szándékot tett kövesse, hogy legyen valaki, aki figyeli a mozgási céljaiddal kapcsolatos előrehaladásodat – vagy ami még jobb, csatlakozik hozzád. A University College London egyik tanulmánya alapján azok a házaspárok, akik fogyni akartak, aktívabb életet akartak élni, és kevesebbet akartak dohányozni, nagyobb eséllyel értek el sikert, ha a háztartásban mindenki ugyanazokat a célokat követte. A Journal of Personality and Social Psychology szakfolyóirat egyik cikke szerint a házastárs támogatása segített közelebb kerülni a célokhoz, függetlenül attól, hogy az adott célkitűzés egy napra vagy hosszabb távra szólt.

Természetesen nem kell megházasodni ahhoz, hogy találj valakit, aki a segítségedre lehet. Számos pszichológus és edző szerint erre a célra elég egy társ – például a szerelmed, az egyik családtagod, egy barát vagy mentor –, akinek elszámolással tartozhatsz, és aki segít elérni a következő szintre és onnan tovább.