Hogyan segít egy társ a céljaid elérésében?

Keress egy társat, aki számon kérhet
Coaching
Nagy célok teljesítése vár rád? Tudd meg, miért lehet a siker titka egy segítő.
- Ha megakadsz a fejlődésben, akkor bizonyítottan motivál, ha megkérsz valakit, hogy tartson számon téged.
- Egy nálad kicsivel képzettebb társ a tökéletes partner; lehet, nem a legjobb barátnőd a legmegfelelőbb erre a feladatra.
- A folyamatos ellenőrzés és a mellébeszélések nélküli visszajelzés a dinamikus duó kulcsa.
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Ha többet beszélsz és álmodozol azokról az egészséges dolgokról, amelyeket meg szeretnél valósítani, mint amennyit a cél elérésén dolgozva töltesz, jó ötlet lehet segítséget hívni az előrehaladáshoz.
Könnyen lehet, hogy csak annyi kell ahhoz, hogy a szándékot tett kövesse, hogy legyen valaki, aki figyeli a mozgási céljaiddal kapcsolatos előrehaladásodat – vagy ami még jobb, csatlakozik hozzád. A University College London egyik tanulmánya alapján azok a házaspárok, akik fogyni akartak, aktívabb életet akartak élni, és kevesebbet akartak dohányozni, nagyobb eséllyel értek el sikert, ha a háztartásban mindenki ugyanazokat a célokat követte. A Journal of Personality and Social Psychology szakfolyóirat egyik cikke szerint a házastárs támogatása segített közelebb kerülni a célokhoz, függetlenül attól, hogy az adott célkitűzés egy napra vagy hosszabb távra szólt.
Természetesen nem kell megházasodni ahhoz, hogy találj valakit, aki a segítségedre lehet. Számos pszichológus és edző szerint erre a célra elég egy társ – például a szerelmed, az egyik családtagod, egy barát vagy mentor –, akinek elszámolással tartozhatsz, és aki segít elérni a következő szintre és onnan tovább.
A társ előnyei
Ami a lényeget illeti, a társ, akinek elszámolással tartozol, pontosan arra jó, amire a neve is utal. „A koncepció az, hogy találnod kell valakit, aki odafigyel arra, hogy elérd a kitűzött célodat – magyarázza Courtney Fearon Nike Trainer, aki arra biztatja az ügyfeleit, hogy legyen egy társuk a mozgásban, és gyakran ő maga is alkalmazza ezt a megoldást. – Ha van valamilyen sportcélod, a társ segíthet például az edzésterv betartásában azzal, hogy ellenőrzi, tényleg mozogsz-e a kitűzött napokon. De akár együtt is edzhet veled, és arra ösztönözhet, hogy igazán odatedd magad azokban a pillanatokban, amikor egyébként nem tennéd.” Cserébe megtanít arra, hogy felelősségre vond magad.
Emellett szórakoztatóbbá is teheti a folyamatot (például egy lejátszási lista létrehozásával, vagy azzal, hogy kihív versenyezni), aminek hatalmas a motivációs ereje. Ráadásul átsegíthet az olyan napokon, amikor nincs kedved mozogni, kijavítva a negatív hozzáállást, és kulcsfontosságú emlékeztetőket ad, magyarázza Fearon. Cserébe te is ugyanilyen kiváló eredmények elérésére inspirálhatod a társadat. A dologgal mindenki csak nyer.
Hogyan találd meg az „igazit”
Nagy kár, hogy nem lehet egyszerűen jobbra húzással megtalálni a társat, akinek elszámolással tartozol. (Nagy ötlet a következő sikerapphoz?) És bár csábító lehet a legjobb barátodat megkérni erre a szerepre, nem mindig ez a legjobb lépés. A barátaink általában olyan emberek, akikhez vigasztalásért és támogatásért fordulunk, viszont nem feltétlenül olyanok, akiktől szívesen vesszük a kihívást vagy a tárgyilagos tanácsokat: márpedig a társnak, akinek elszámolással tartozol, pontosan ilyennek kell lennie, szögezi le Stephen Gonzalez, PhD, az Association for Applied Sport Psychology igazgatótanácsának tagja.
Ezt észben tartva olyan emberre van szükséged, akivel egy hullámhosszon vagy, és hasonlóak az értékeitek és a hozzáállásotok – miközben eltérő erősségeitek vannak. „A legfontosabb az, hogy kiegészítsétek egymást, és mindenki hozzon valamit az együttműködésbe – mondja Fearon. – Ez lehet például az energia. Lehet, hogy te vagy a pontosabb. Lehet, hogy te vagy a szervezetebb. Az egyikőtök a terepfutást szereti, a másik az edzőtermet. Erőt meríthettek egymásból.”
Viszont túl magasra se tedd a lécet: a testépítő unokatestvér, a kolléga, aki gyakorlatilag séfnek is elmehetne, vagy a munkatárs, aki több sikerkönyvet írt már, valószínűleg olyan rutinnal vagy képességekkel rendelkezik, amelyekkel még nem tudod felvenni a versenyt, és nem szeretnéd elrontani a fejlődésedet. Inkább olyan embert keress, aki egy kicsit jobb nálad abban a dologban, amire rá akarsz feküdni. A Michigan State University egyik kutatása szerint a sportolók nagyobb valószínűséggel növelik az edzéssel töltött időt, ha náluk jobb partnerük van. Hiszen ki szeretne a leggyengébb láncszem lenni? Gonzalez azt javasolja, hogy ülj le beszélgetni a társjelölttel. Koncentrálj a következő két kulcsfontosságú kérdésre:
- Mi az a 3–5 kulcsfontosságú érték, amelyek alapján meghozod a mindennapi döntéseidet?
- Hogyan használnád fel ezeket az értékeket, amikor egy hozzám hasonló embernek segítesz?
Ha a válaszok jól passzolnak a világképedhez, vágjatok bele! Ha nem olyan jó az egyezés, felesleges itt leállni – keress tovább.
Építs erős és tartós kapcsolatot
Megtaláltad a társad? Nagyszerű. A következő módszerekkel erős kapcsolatot építhetsz ki, hogy mindkettőtöknek hasznára váljon a másik, és együtt gyűjtsétek a fejlődési pontokat.
1. Légy teljesen őszinte kezdettől fogva.
Amikor megbeszélitek a céljaidat és azt, amire szükséged van, légy konkrét. Például:„Terepfutásban szeretnék félmaratont futni még az idén, ehhez 12 hetes edzésprogramban fogok dolgozni, és heti kétszer edzőterembe járok. Nagyon jó lenne, ha rám írnál az edzéseim előtti este, és csatlakoznál hozzám heti egy futásra.” Tedd egyértelművé, hogy örülnél, ha a társad segítene újradefiniálni a célokat, ha szükségesnek gondolja (például ha túl nagy kihívásnak vagy stresszesnek bizonyulna a kitűzött cél, vagy ha túl sokat vagy túl keveset kérnél tőle). Ha ezeket a dolgokat már a kapcsolat elején tisztázzátok, nagyobb valószínűséggel kerülhető el a kudarc és a súrlódások, magyarázza Gonzalez.
Beszéljetek meg azt is, hogy hogyan – és milyen gyakran – tekintitek át az előrehaladást. Az American Psychological Association egyik kutatása alapján a rendszeresség növelheti a siker esélyét (minél gyakoribbak, annál jobb), de egyezzetek meg abban a gyakoriságban és formátumban, amelyik mindkettőtöknek megfelelőnek tűnik. Ha valamelyikőtök reménytelenül képtelen az üzenetek írására, egy előre meghatározott időpontban lebonyolított FaceTime hívás is működhet. Vagy ha a célon dolgozva szeretitek megbeszélni a haladást (például egy közös, egészséges ebéd felett), csináljátok úgy. Válasszátok azt a megoldást, amelyik a legjobb és legpontosabb módszert adja a visszajelzés nyújtására, és próbáljatok minél jobban előre tervezni, tanácsolja Gonzalez.
2. Semmi felesleges finomkodás.
A megállapodásnak legyen része a teljes őszinteség – az ok nélküli dicséret nem vezet sehová–, tehát készülj fel a konstruktív kritikára. „A társadnak, akinek elszámolással tartozol, rá kell tudnia mutatni a megközelítésed hibáira – a héten nem válaszoltál az üzeneteire, lemondtad az edzéseket, nem veszed komolyan a munkát –, és meg kell tudnia dicsérni azért, amit jól csináltál” – mondja Gonzalez. A visszajelzésnek természetesen visszafelé is működnie kell.
Ha a visszajelzés keményebb a kellemesnél, keresd az igazságot abban, amit hallassz, és köszönd meg az őszinteséget. Ha a visszajelzés nem hatékony, és nem tudod konkrét cselekvés alapjaként használni, mondd el, hogy értékeled a megfogalmazására fordított időt és erőfeszítést, de nem adja meg azt, ami ahhoz kell, hogy sikeresen haladhass, mondja Gonzalez. Fogd fel tanulási folyamatnak azt, ha a társad hajlandó korrigálni, és azt is, ha nem (úgy, mint bármelyik társas kapcsolatban).
3. Válasszatok együtt új célokat.
Ahhoz, hogy folyamatos legyen a fejlődés az első nagy győzelem után is, Fearon tanácsa szerint érdemes eseményalapú célokat kitűzni, például beütemezni a következő félmaratont, vagy elkezdeni tanulni annak az oklevélnek a megszerzésére, amelyről mindketten sokat beszéltek. „Ahogy bevállaljátok és sikeresen teljesítitek a különböző eseményeket, új képességekre és lendületre tesztek szert, és talán olyasmit is megtesztek, amit korábban egyikőtök sem tett, ami megerősíti a köteléket” – mondja Fearon.
Ugyancsak jó ötlet szórakoztató, nem az edzéssel kapcsolatos célokat is kitűzni, például azt, hogy minden héten elolvastok egy könyvet, vagy megtanultok játszani valamilyen hangszeren. Ezzel folyamatosan tápláljátok és mélyítitek a kapcsolatot, és végső soron együtt fejlődhettek.
Szöveg: Justin Block
Illusztráció: Kezia Gabriella
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Ha már megtaláltad a társadat, még jobban fokozhatod a motivációdat egy új edzőfelszereléssel, amely veled lesz a közös edzéseken.