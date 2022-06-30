Hogyan tökéletesítsd a folyamatodat

Beszéljünk őszintén: nem a kemény munka az egyetlen, ami közted és a célod között áll.



Stratégiai gondolkodásmódra is szükséged van – állítja dr. Patricia Chen, a Szingapúri Nemzeti Egyetem pszichológiai tanszékének adjunktusa. Dr. Chen nemrégiben három olyan tanulmányban is közreműködött társszerzőként, amely ezt a témát kutatta. A stratégiai gondolkodásmód lényegében azt jelenti, hogy a haladás stagnálásakor vagy visszaesésekor hátralépünk, és feltesszük magunknak a nagy kérdést: van-e jobb út előre?



A sikeres emberek gyakran felteszik maguknak ezt a kérdést a haladásukat elősegítő folyamatokat illetően; folyamat alatt bármi olyan cselekvést értünk, amelyet szándékosan végeznek nap mint nap, hogy jobbá váljanak valamiben, vagy közelebb kerüljenek a céljaikhoz, mondja dr. Stephanie Cacioppo idegtudós és a Chicagói Egyetem Pritzker Orvostudományi Iskolája Agydinamikai Laboratóriumának igazgatója és a Nike Performance Council tagja.



A folyamatok átfogó, holisztikus megközelítést igényelnek. Nemcsak a testedzésről szólnak, hanem arról is, hogyan készülődsz alváshoz előző este, mit eszel edzés előtt, adsz-e magadnak elég időt bemelegíteni, milyen alaposan jegyzed fel a részleteket, és regenerálódsz-e utána, hogy mindennap egy kicsit jobban teljesíthess. Az is hozzátartozik, hogy rendszeresen feltegyük magunknak a kérdést, hogy van-e valami, amit hozzátehetnénk, megváltoztathatnánk vagy eltávolíthatnánk annak érdekében, hogy még jobbak legyünk.



A folyamatok kialakítása segít megtalálni a belső motivációt, valamint a szükséges magabiztosságot a folyamatos tanuláshoz és fejlődéshez – mondja dr. Cacioppo. Ráadásul a munkát is fenntarthatóbbá és élvezetesebbé teheti azáltal, hogy teljesen, valós időben koncentrálsz a célodra és a haladásodra. Elmondjuk, hogyan csináld.