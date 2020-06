Válassz megfelelő zenét, hogy erőt adjon a futáshoz!

A teljesítménnyel kapcsolatos előnyökhöz olyan dalokat kell keresned, amelyeknek percenkénti ritmusszáma (BPM) szinkronban lesz a futástempóddal.

Ha könnyű, regenerációs tempóban futsz vagy bemelegítesz, akkor inkább a 120 BPM alatti számok felelhetnek meg, amelyek a szívverésedre és a tempódra is következetesen hatnak, így nem hajtod túl magad a kelleténél jobban, mondja Karageorgisz.



A nagyobb tempóhoz vagy olyan napokon, amikor igazán próbára akarod tenni magad, a gyorsabb zenék adhatják meg a lökést a gyorsabb futáshoz, derül ki a The Journal of Strength and Conditioning Research című szaklap egyik kutatásából. Keress 140 BPM vagy annál magasabb ütemszámú dalokat!



Végezetül a lassabb dalok edzés utáni hallgatásáról kimutatták, hogy gyorsabban csökkentik a vérnyomást és a pulzust, mint a gyorsabb zenék hallgatása vagy ha egyáltalán nem hallgatsz semmit, állítja az Indian Journal of Physiology and Pharmacology nevű szaklapban megjelent egyik tanulmány. Emellett a lágy zene edzést követő hallgatása javíthat a hangulatodon is, állítja a Karageorgisz által a Medicine & Science in Sports & Exercise nevű szaklapban közzétett kutatás.



A szórakoztató rész: ennek az információnak a különböző lejátszási listákhoz történő felhasználása, és annak a felfedezése, hogy mi is tud igazán motiválni.



Szerezz még több inspirációt!

Szerezz még több inspirációt! Nézd meg a Nike lejátszási listáit a Spotify-on és az Apple Musicon a dalötletekhez! Külön lejátszási listáink vannak a hosszú futásokhoz (hallgasd meg őket most a Spotify-on és az Apple Musicon) és a gyors futásokhoz (hallgasd meg őket most a Spotify-on és az Apple Musicon), valamint a Shalane Flanaganhez és Eliud Kipchogéhez hasonló sportolók által összeállított lejátszási listákat is kínálunk.



A Nike Run Club alkalmazás irányított futásai közben akár a saját kedvenc dalaidat is hallgathatod! A főmenüből koppints a zeneikonra, majd válaszd a következő opciók egyikét: Apple Music (előfizetést igényel), Spotify (prémium fiókot igényel) vagy más zene. A dalok elhalkulnak, amikor edzői útmutatásokat hallasz, így két legyet ütsz egy csapásra.