Hat szokás, amely a sportolói gondolkodásmódra jellemző

03. Találd meg a célod.

Talán nem tudod, de bármikor meríthetsz egy látszólag feneketlen gödörnyi motivációból – legalábbis amíg azonosítani tudod a saját „miért"-edet, a legfőbb célt, amely minden kihívást jelentő alkalommal motivál. Az elit sportolók „miért"-je személyes és gyakran érzelmi alapú. Például LeBron és Serena is azt mondja, hogy a célja a hozzá hasonló kinézetű és hátterű gyerekek inspirálása abban, hogy naggyá váljanak. Bármikor nekiláthatsz a célod meghatározásához, csak meg kell fogalmaznod, mitől leszel elégedett vagy büszke. Ha még mindig bizonytalan vagy, meríts inspirációt az NBA vagy a tenisz nagyságaitól, akik a jövő generációjáért dolgoznak, és állíts valaki olyat a célod középpontjába, akivel törődsz. Ha mások igényeire koncentrálsz, motivált maradhatsz és felelősnek érezheted magad értük. Emellett akár kicsit keményebben is dolgozhatsz, mint egyébként.



04. Légy eltökélt.

Az „eltökéltség" a szenvedély és a kitartás kombinációja, ami segíti a hosszú távú célok elérését. Minden edző ezt az állhatatosságot keresi a sportolóban. Az eltökéltséged értékelésének legjobb módja, ha végigtekintesz a megvalósított projektjeiden. Be szoktad fejezni az elkezdett feladatokat? Emlékszel rá, mi volt eleve a feladat? Ha nem vagy biztos a kérdések megválaszolásában, olyan kis célt tűzz ki magad elé, amelynek a megvalósítása csupán pár napot vesz igénybe (például iktass be három húsmentes napot a héten ahelyett, hogy egyből teljesen vegán akarnál lenni). Ha sikerül, próbáld meg újra és újra, esetleg toldd meg újabb és újabb nappal a heti kihívást, amíg a hetekből hónapok vagy esetleg évek nem lesznek. A kis célok gyakori elérése fejleszti az eltökéltséget, amitől a nagyobb célok is közelebb kerülnek a valósághoz.



05. Légy a rutin megszállottja.

Az elit sportolók gyakran már-már megszállottan ragaszkodnak a napi rutinjukhoz, hogy ne feledkezzenek meg a feladataikról és a céljaikról. A hétköznapi életben egy hatékony „folyamat" felállítása épp olyan egyszerű, mint egy szigorú terv betartása. Nézd meg a rutinod, és kérdezd meg magadtól: Van benne állandóság (azonos időközönként ismétlődő feladatok, amelyek jó érzéssel tölthetnek el)? Van benne ismétlődés (pontosan egyező feladatok, amelyekből automatikusan tanulhatsz)? Tartalmaz akciótervet (rövid távú feladatok, amelyek hosszú távú célokat szolgálnak)? A fókuszra helyezi a hangsúlyt (mindig a „miért"-ednek kell a szemed előtt lebegnie)? És toleránsan hajtod végre (soha ne büntesd magad a hibákért)? Az utolsó kérdéssel biztosíthatod, hogy hosszú távon is tartsd a rutint.



06. Ismerd be.

A legegyszerűbb értelemben a „beismerés" azt jelenti, hogy kifogások és hibáztatás nélkül teljes felelősséget vállasz a saját fejlődésedért. Ez egyike azon nagy leckéknek, amelyek a kimagasló tehetségeket óriási sportolókká teszik, hiszen ráébrednek, hogy a teljesítményük a saját kezükben van. Ahogy a rutin esetében, úgy itt is elemekre bontható, hogy mindent lefedsz-e: Vállalsz felelősséget (ha szükséges az adott szituációban)? Elszámoltatható vagy érte (a jó és a rossz következmények vállalásának hajlandósága)? Megbízható vagy (egész napos beismerés)? Elkötelezett vagy (többet teszel, mint csupán az elvárás)? Ha tényleg beismersz valamit, az azt jelenti, hogy igazi vezető vagy. Megbízhatnak benned, és többet nyújtasz, mint amit elvárnak tőled, így a beismerés gyakorlása nemcsak számodra jár előnyökkel, hanem a csapattársaid, a családod vagy a barátaid számára is, akik tudják, hogy jóban-rosszban számíthatnak rád.