Ha el akarsz érni egy célt, döntsd el, hogy megéri-e

Kitűzni egy magasztos célt, mint például lefutni a maratont, végigcsinálni egy 30 napos egészséges étkezés kihívást vagy végre megtanulni kézen állni izgalmas lehet. De miért van az, hogy a cél hajszolásához szükséges motiváció először könnyen jön, majd fokozatosan szétfoszlik, vagy teljesen el is tűnik? Új kutatások szerint azért, mert néha az ambíciónk alulmarad ahhoz képest, hogy mennyi erőfeszítést igényel a feladat végrehajtása.



„Amikor erőfeszítésre van szükség, fontos különbség van aközött, hogy eldöntjük, hogy mit akarunk csinálni, és hogy ténylegesen meg is tesszük azt” – mondja dr. Agata Ludwiczak, a londoni Queen Mary University pszichológuskutatója. „Amikor az emberek erőfeszítés-igényes lehetőségek közül választanak, általában a jutalmakra koncentrálnak. Az, hogy ténylegesen mennyi erőfeszítést tesznek, azonban inkább a feladat erőfeszítés-igényeitől függ.” Ez magyarázhatja azt, hogy miért nevezünk be a félmaratonra a 10 km-es táv helyett – elhomályosíthatja az ítélkezőképességünket a hencegés lehetősége.



Ludwiczak kutatásának, amelynek eredményei a Behavioural Brain Research (Viselkedési agykutatás) folyóiratban jelentek meg, két fázisa volt. Az első fázisban az embereknek újra és újra választaniuk kellett két feladat közül, amelyek különböző mértékű erőfeszítéssel és pénzbeli jutalommal jártak. A könnyebbik lehetőség általában kevesebbet fizetett, míg a nehezebb feladatért több pénz járt. A második részben a résztvevők megkísérelték ténylegesen elvégezni a feladatot, amelyet az első fázisban választottak. A kutatók azt tapasztalták, hogy az első részben az embereket csak a nagyobb pénzjutalom érdekelte. A második fázisban azonban tettek egy 180 fokos fordulatot, és elsősorban a pillanatnyi erőfeszítésre koncentráltak, függetlenül attól, hogy az erőfeszítés maga után vonja-e a pénzjutalmat, amelyre eredetileg vágytak.



„A kutatásunk eredménye alapján nem számít, hogy a cél 5 km vagy a maraton lefutása. Minden egyes edzőfutásnál az agyunk arra fog koncentrálni, hogy aznap mennyi erőfeszítésre van szükség” – mondja Ludwiczak. „Ha ez az erőfeszítés sokkal több, mint amire eredetileg számítottunk, valószínűleg feladjuk a célt, még akkor is, ha a jutalom nagyon vonzó.”



A kutatás résztvevői esetében a tét alacsony volt, mindössze néhány dollár. De mi van akkor, ha a jutalom egy életre szóló álom, mint például dobogóra állni egy sportversenyen vagy az Ironmanen? Nem arról van szó, hogy a határ a csillagos ég? Lehetséges. De mielőtt elköteleznéd magad, tudnod kell, hogy mire mondasz igent. Ehhez kövesd az alábbi tippeket.