Legközelebb, ha nehéz sorozatot csinálsz, hallgasd meg minden egyes lélegzetvételed. Vagy egy összetett mozgás közben, mint például a felhúzás, nevezz meg minden egyes izmot, amikor aktiválódik (hasizom, széles hátizom, farizom, combizom, combhajlító izom stb.). A jelen pillanatra való koncentrálás (vagyis a tudatos jelenlét) edzés közben az edzés minden aspektusára hatással van. Megérezheted, hogy mikor melegedtél be teljesen, vagy mikor volt elég. Talán az utolsó ismétléshez is több akaraterőd lesz. Szinte biztos, hogy fejleszteni fogsz a tartásodon. És ami talán a legfontosabb, jobban fogod élvezni az élményt – és ez tud motiválni arra, hogy újra és újra felemeld a súlyokat.



Jól áll neked a fejlődés.