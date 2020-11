Lásd, ahogy megtörténik, hogy valósággá váljon

1. Ébredj fel és alkoss.

Közvetlenül ébredés után végezz el egy ötperces „folyamatvizualizációt”. Képzeld el mindazokat a tevékenységeket, amelyek a célod eléréséhez szükségesek, majd írd le ezeket. Tegyük fel, hogy végre szeretnél feloldani egy hetek óta húzódó konfliktust egy családtagoddal. Lelki szemeiddel képzeld el, ahogy SMS-t írsz neki, amelyben időpontot javasolsz egy telefonbeszélgetésre, meditálsz vagy mozogsz, hogy összeszedd magad a hívás előtt, higgadtan végigmondod, amit szeretnél, és veszel neki egy üdvözlőlapot, amit majd utána elküldesz. Majd ezután csinálj mindent ugyanúgy, ahogy elképzelted. Ez a gyakorlat önbizalmat épít, és ha következetesen ismétled, azt az üzenetet küldi az agynak, hogy megérdemled a sikert, mert a terv szerint jártál el – mondja Michael Ceely pszichoterapeuta és mentálisteljesítmény-tanácsadó (Berkeley, Kalifornia). Ha rögtön ébredés után végzed ezt a gyakorlatot, azzal időt adsz elmédnek arra, hogy rögzítse a vizuális tervet, mielőtt a való életben is megvalósítanád – mondja Ceely.



Ráadásul ez egy hasznos kezdőlépés, mielőtt továbblépnél a nagyobb kihívást jelentő vizualizációs gyakorlatokra (mint például saját vállalkozás alapítása), amelyek elsőre félelmetesnek vagy irreálisnak tűnhetnek. Ha úgy érzed, nem működik a vizualizáció, „gyakorold, hogy fejben visszatekered a képeket, majd lassan újraindítod őket” – mondja Fifer, és hozzáteszi, hogy „gyakorlással előbb-utóbb megtanulod úgy irányítani és manipulálni a képeket, hogy megegyezzenek az elérni kívánt élménnyel”.



2. Keresd a részleteket.

Chu szerint ha a cél elérésével kapcsolatos minden részletet, eshetőséget és érzelmet elképzelünk, azt gyakoroljuk, hogy bizonyos konkrét cselekedetek hogyan vezethetnek sikerre, ahelyett, hogy csak passzívan gondolnánk a célra. Ennek gyakorlása érdekében terjeszd ki a figyelmedet minél többre az öt érzék közül, és gondold át, hogy azok milyen szerepet játszanak a célod elérésében – mondja Anna Hennings austini mentálisteljesítmény-tanácsadó.



Ha a cél egy hegycsúcs megmászása, képzeld el, hogy milyen érzés lesz a sziklák tapintása, milyen illatokkal találkozol a szabadban, milyen látvány fogad az alattad lévő völgyben, milyen a szél hangja, és milyen íze lesz az ebédnek, amelyet majd a csúcson elfogyasztasz. Ha pedig a cél az, hogy kapj egy állást álmaid cégénél, képzeld magad elé, hogy mit vennél fel az interjúra, milyen kávét innál előtte, milyen zenét hallgatnál, hogy megnyugtasd magad stb. Azzal, hogy semmit sem hagyunk a képzeletünkre – vagyis szó szerinti értelemben mindent arra hagyunk –, Chu szerint a képek valóságosabbnak tűnnek majd.



3. Emlékezz vissza egy csúcsteljesítményedre.

Egy sikeres esemény újbóli lejátszása segíthet azonosítani az erősségeidet és a siker érdekében tett lépéseket, ami pedig segít jobban felkészülni azok megismétlésére – mondja Hennings. Azt is elősegítheti továbbá, hogy előhívd a korábbi győzelmi pillanat során átélt energiát és önbizalmat, ami különösen akkor hasznos, ha kétségek gyötörnek.



Akkor se csüggedj, ha nincs olyan sikeres pillanatod, amely hasonlítana a jelenlegi célodra. Gondolj vissza egy olyan időszakra, amikor tökéletesen nyugodt voltál, rendkívül izgatott vagy hihetetlenül erős, majd azt a pillanatot használd fel arra, „hogy a jelenben befolyásold és előmozdítsd az érzelmeidet és a fiziológiai reakcióidat” – mondja Hennings. Ha például szeretnéd, hogy kiválóan sikerüljön a virtuális prezentációd, de még soha nem csináltál ilyet korábban élőben egy nagy osztály előtt, gondolj vissza egy olyan alkalomra, amikor sikerült élesben lenyugtatnod az idegeidet, például egy első randi előtt. Vagy Hennings szerint akár valaki más korábbi teljesítményét is kölcsönveheted. Alaposan figyeld meg, ahogy az illető sikeresen elvégzi a feladatot, azonosítsd be azokat a mozzanatokat, amelyek jól működtek, majd vizualizáld, ahogy te magad fejleszted a készségedet az alapján, amit ebből a példából tanultál.



4. Képzeld el az ellenkezőjét annak, amit szeretnél.

Ha esetleg elveszítenéd a motivációd a célod elérésére, próbáld ki a negatív vizualizáció trükkjét. „Képzeld el, hogy milyen lenne az élet abban az alternatív valóságban, ahol nem teheted meg, amit szeretnél” – mondja dr. Laurie Santos, a Yale Egyetem Silliman Főiskolájának pszichológiaprofesszora. Képzeld el, hogy egy baleset következtében többé nem túrázhatsz, vagy emlékezetkiesés miatt nem tudod befejezni a regényed. „Már csak ez a kis szemléletmódváltás is segít abban, hogy hálát érezzünk” – mondja Santos.



Egyszerű a képlet: ahogy a dolgok, bármennyire is szeretjük őket, megszokottá válnak, megelégedettséget, vagy gyakran akár unalmat érzünk. A negatív vizualizáció azonban segít kitörni ebből. Ha legközelebb nehezedre esik felvenni a túracipőt, vagy leülni írni a gép elé, képzeld el, hogy valamiért soha többé nem csinálhatod, és ettől valószínűleg azonnal izgatottan hozzá is fogsz.



Chu arra emlékeztet, hogy bár a vizualizáció segíthet átlépni egy maratoni verseny célvonalát, az állóképességet is edzeni kell, ha soha nem futottál korábban hosszútávon. Ugyanez igaz a zongoratanulásra vagy a műanyaghasználat csökkentésére: a vizualizáció mellett a tényleges munkát is be kell fektetni. Végtére is a végső cél az, hogy elérd, amit látsz, hogy láthasd, mi mindent érhetsz el.