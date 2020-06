11 tipp, hogy gyorsabban fuss

03. Használd ki a futópad előnyeit!



A gépen történő futás ideális lehet szakaszos és sprintedzéshez, mivel be tudod állítani a pontos sebességet, emelkedést és távot. A futópadon ezért könnyen letesztelheted, hogy mennyire tudod tartani a versenytempót, akár 5 km-en, akár egy maratoni távon, mondja Jessica Woods, a Nike Run Club edzője.



„A futópad segít, hogy hozzászokj a konkrét tempókhoz – mondja Woods edző. – Úgy működik, mint az izommemória; minél jobban megszokod az adott sebességet, annál könnyebben fogsz ráérezni szabadtéren.”



Noha valószínűleg kevésbé érzed majd aktívnak izmaid egy futópadon, mivel a pad mozgatja a paneleket a lábad alatt; Woods edző, a New York-i Mile High Run Club futópados stúdió vezetője szerint ezt a hatást segít ellensúlyozni, ha az emelkedőt beállítod 1 százalékra.



04. Edzés után hengerezz!



Hogy elkerüld a keményebb edzésekkel járó sérüléseket, szánj időt a hengerezésre futás vagy edzés után. „Az izmok hengerrel átmasszírozása segíthet a beszűkült, merev részek kilazításában, az edzés után keletkező salakanyagok eltávolításában és a futás által okozott mikrosérülések után maradó hegszövetek felszívódásában” – magyarázza David McHenry, a Nike gyógytornásza és elit sportolókkal foglalkozó erőnléti edzője. Ha futás után csak néhány kulcsfontosságú terület átmasszírozására van időd, McHenry edző azt javasolja, hogy koncentrálj a combizmodra, a vádlidra és a farizmodra.



05. Válassz könnyű cipőt!



A gyorsasági edzéseken és versenyeken célszerű könnyű cipőt viselni, mondja Bennett edző. Végül is, akár néhány milligramm is számít, ha másodperceket szeretnél lefaragni az idődből. És ha külön cipőt használsz a leggyorsabb futásaidhoz, akkor annak tartósabbnak kell lennie. Robyn LaLonde, az NRC Chicago edzője szerint ha pályán futsz, érdemes befektetned akár olyan tüskés cipőkbe, amelyek belekapaszkodnak a felületbe, és fenntartják a tapadást. „A hagyományos versenycipők is megfelelő talajérzetet nyújthatnak a futók számára, ráadásul terepen is használhatók” – teszi hozzá.



Mielőtt azonban kiválasztod a megfelelő cipőt, mindenképpen próbáld fel! „A cipőnek kényelmesnek kell lennie – mondja Bennett edző. – Ha nem az, akkor mindegy, hogy milyen futáshoz készült, nem neked való.”



06. Növeld az izomerőd!



„Az erőnléti edzés valójában sebességnövelés” – mondja Bennett edző. A súlyemelés kritikus fontosságú a csontok és a kötőszövetek erősítésében, az ínakat és az ínszalagokat is ideértve, ami csökkenti a sérülések kockázatát, és összességében javítja a futótechnikád, mondja Janet Hamilton, erőnléti és kondicionáló edző, az atlantai Running Strong vállalat tulajdonosa. És minél erősebb vagy, annál könnyebb bármilyen távon „cipelni” a testsúlyodat, és annál kevésbé fáradsz el, teszi hozzá.