11 tipp, hogy gyorsabban fuss

Ha egy futó hármat kívánhatna egy dzsinntől, az egyik kívánsága valószínűleg az lenne, hogy fusson gyorsabban. (A másik kettő pedig talán a folyamatosan tökéletes, friss, napos idő, és a könnyed, légies és fájdalommentes futás lennének.)

Bár nem mindenki stresszel a tempója miatt, bizton állíthatjuk, hogy a legtöbb futó tárt karokkal fogadná új személyes rekordját – ez biztos módja annak, hogy erősebbnek és egyenesen vagánynak érezzük magunkat. Sajnos a való életben nincsenek dzsinnek (bárcsak lennének), a gyorsasághoz pedig tényleges erőfeszítések szükségesek.

Még egy dolog, ami ráébreszt a valóságra? Képes vagy fokozatosan, a tested tönkretétele nélkül gyorsabbá válni. A gyorsabb iram felé vezető tényleges fejlődés érdekében próbálj ki néhányat a következő tippek közül. Ha pedig mindent beleadnál (megemeljük előtted a kalapunk), próbáld ki mindet.