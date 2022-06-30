Trained Podcast: Találd meg a „miérted” Simon Sinekkel
Coaching
A motivációról szóló könyvei és TED-előadásai emberek millióira voltak inspiráló hatással. A szerző most arról mesél nekünk, mit jelentenek a kutatási eredményei a sportolók számára.
Simon Sinek szerző és motivációs előadó szerint gyakran olyan sietve igyekszünk elsajátítani a „hogyant”, hogy elszáguldunk a „miért” mellett. Simon szerint mielőtt még belevetnénk magunkat bármibe – egy új edzésprogramba, munkába vagy kapcsolatba –, meg kell találnunk a kristálytiszta okát. Véleménye szerint ez a kulcsa annak, hogy az élet minden terén megvalósíthassuk magunkat. Ebben az epizódban Ryan Flaherty Simonnal beszélget, hogy segítsenek megtalálni a célunkat, kezelni a stresszt, és „végtelen játékként” újraértelmezni a napi edzésprogramunkat.
Kérdésed van a gondolkodásmóddal, a mozgással, a táplálkozással, a regenerálódással vagy az alvással kapcsolatban? Javasolni szeretnél egy vendéget vagy témát? Küldj e-mailt Flahertynek a trained@nike.com címre, és meglátja, mit tehet.