Trained Podcast: Találd meg a „miérted” Simon Sinekkel

Simon Sinek szerző és motivációs előadó szerint gyakran olyan sietve igyekszünk elsajátítani a „hogyant”, hogy elszáguldunk a „miért” mellett. Simon szerint mielőtt még belevetnénk magunkat bármibe – egy új edzésprogramba, munkába vagy kapcsolatba –, meg kell találnunk a kristálytiszta okát. Véleménye szerint ez a kulcsa annak, hogy az élet minden terén megvalósíthassuk magunkat. Ebben az epizódban Ryan Flaherty Simonnal beszélget, hogy segítsenek megtalálni a célunkat, kezelni a stresszt, és „végtelen játékként” újraértelmezni a napi edzésprogramunkat.