Διατήρησε την πνευματική σου ενέργεια για να αποδώσεις

Η επιστήμη της διανοητικής κόπωσης

Όπως μπορείς να κουραστείς σωματικά μετά από τρέξιμο 15 χιλιομέτρων ή μια γρήγορη άσκηση HIIT, έτσι μπορείς να κουραστείς και διανοητικά μετά από μια κουραστική μέρα στη δουλειά ή μια δύσκολη εργασία που κράτησε μόλις λίγα λεπτά, σύμφωνα με την Kristy Martin, επίκουρη καθηγήτρια στο University of Canberra Research Institute for Sports and Exercise στην Αυστραλία. Μια εργασία που προκαλεί διανοητική κόπωση, ή πιο απλά, διανοητική εξάντληση, είναι συνήθως "κάτι που θα προτιμούσες να μην το κάνεις, είτε επειδή είναι πραγματικά δύσκολο είτε επειδή είναι τρομερά βαρετό", λέει η Martin.



Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι η διανοητική εξάντληση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητά σου να διατηρείς κάποιο επίπεδο δύναμης σε ένα ακίνητο ποδήλατο, να μένεις στην ίδια θέση σε μια ισομετρική άσκηση (όπως σε σανίδα) ή να διατηρείς την ταχύτητά σου σε κολύμβηση 1.500 μέτρων. Αν προσέξεις, όμως, καμία από αυτές τις ασκήσεις δεν είναι σπριντ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αντοχή ("οποιαδήποτε δραστηριότητα όπου πρέπει να έχεις ρυθμό", σύμφωνα με την Martin) μπορεί να απαιτεί συνειδητή διανοητική προσπάθεια για να αποφασίσεις να συνεχίσεις. "Και επειδή η διανοητική κόπωση αυξάνει την αντίληψη της προσπάθειας, αυτή η απόφαση γίνεται όλο πιο δύσκολο καθώς συνεχίζεις", λέει η Martin. Από την άλλη πλευρά, στη διάρκεια ενός σπριντ 20 δευτερολέπτων, έχεις λιγότερο χρόνο να σκεφτείς ή να χάσεις το κίνητρό σου.