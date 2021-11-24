Η επιστήμη του καλού ύπνου

Ο καλός, τονωτικός ύπνος θα πρέπει να αποτελεί περίπου το ένα τρίτο της ζωής σου. Αλλά αν είσαι σαν τους περισσότερους ανθρώπους, δεν κοιμάσαι αρκετά. "Όχι μόνο επηρεάζει καθοριστικά τη συνολική σου υγεία, αλλά επίσης ο ύπνος μπορεί να σε βοηθήσει να κινείσαι καλύτερα, να κάνεις εξυπνότερες διατροφικές επιλογές και σου δίνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα", λέει η Jennifer Martin, PhD, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατρικής στο UCLA και μέλος του Nike Performance Council.