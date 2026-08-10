Ο καλύτερος τύπος εσωτερικού διαλόγου για να βελτιώσεις την απόδοσή σου

Ακούσια ή εκούσια, έχεις πιθανότατα χρησιμοποιήσει τον εσωτερικό διάλογο στη διάρκεια μιας προπόνησης. Υπάρχει ο θετικός τύπος, όπου ανεβάζεις τη διάθεσή σου με σιωπηρές σκέψεις που απευθύνονται σε εσένα: "Μπορείς να τα καταφέρεις!" ή "Μην τα παρατάς!" Αλλά υπάρχει και ο αρνητικός τύπος: "Μου φαίνεται πολύ δύσκολο" ή "Δεν το 'χω καθόλου".

Όπως μπορεί να υποθέτεις, ο θετικός εσωτερικός διάλογος μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη εμπειρία προπόνησης. Μπορεί να σε βοηθήσει να αποκτήσεις μια πιο υγιή εικόνα για τον εαυτό σου, βελτιώνοντας την ίδια στιγμή και τις επιδόσεις σου, σύμφωνα με μια μετα-ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Perspectives on Psychological Science. Ο θετικός εσωτερικός διάλογος, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με οπτικοποίηση και ορισμό στόχων, μπορεί να βελτιώσει την αθλητική αντοχή, σύμφωνα με μια επισκόπηση που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Sports Medicine, ενώ μπορεί επίσης να σε κάνει να νιώθεις ότι η προπόνηση είναι λιγότερο έντονη, σύμφωνα με μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Medicine & Science in Sports & Exercise. Η χρήση συγκαταβατικής γλώσσας ειδικότερα μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη ενέργεια και χαμηλότερους καρδιακούς παλμούς, σύμφωνα με μια έρευνα από το επιστημονικό περιοδικό Clinical Psychological Science.

Καλά όλα αυτά, αλλά υπάρχει μια μικρή διαφορά ανάμεσα στον θετικό και τον υπερβολικά θετικό εσωτερικό διάλογο. Ενώ ο πρώτος μπορεί να σε βοηθήσει να εξελιχθείς, ο τελευταίος μπορεί να λειτουργήσει εναντίον σου, επειδή μπορεί να νιώθεις ότι είναι λιγότερο ρεαλιστικός. "Το να απορρίπτει το μυαλό σου τη δήλωση θετικού εσωτερικού διαλόγου είναι χειρότερο από το να μην υπάρχει καμία δήλωση", λέει ο αθλητικός ψυχολόγος Jonathan Fader, PhD, συγγραφέας του βιβλίου Life as Sport: What Top Athletes Can Teach You About How to Win in Life. "Όταν δίνεις υπερβολικές υποσχέσεις στον εαυτό σου και δεν τα καταφέρνεις, αυτό μειώνει την αποτελεσματικότητά σου ή την αίσθηση που έχεις για τις δυνατότητές σου".

Ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιείς μια φράση όπως "Σίγουρα θα τα καταφέρεις!" για να ενθαρρύνεις τον εαυτό σου για το πρώτο σου chin-up ή για ένα ατομικό ρεκόρ στην άρση βαρών που είναι δέκα κιλά πιο βαρύ από το προηγούμενο, αλλά τελικά δεν πετυχαίνεις τον στόχο σου. Το πιθανότερο είναι να μπεις στη διαδικασία να σκεφτείς τι δεν πέτυχες αντί για το τι πέτυχες (ίσως κατάφερες να συνεχίσεις μέχρι τα μισά της διαδρομής ή βελτίωσες το ατομικό ρεκόρ σου κατά 2,5 κιλά). Αυτό μπορεί δυνητικά να μειώσει την αυτοπεποίθησή σου μελλοντικά, κάτι που μπορεί να σε αποθαρρύνει από το να προσπαθήσεις ξανά, αναφέρει ο Fader.

Επιπλέον, οι υπερβολικά ενθουσιώδεις εκφράσεις μπορούν να σε απογοητεύσουν ακόμα περισσότερο, αν προσποιείσαι. "Όταν δεν το νιώθεις, το πιο πιθανό είναι να αντιδράσεις με αρνητικά συναισθήματα", λέει η Gloria Petruzzelli, PsyD, αδειοδοτημένη κλινική και αθλητική ψυχολόγος στο αθλητικό τμήμα του Sacramento State. Αυτό μπορεί να βάλει φρένο στην προσπάθειά σου.