Ο καλύτερος τύπος εσωτερικού διαλόγου για να βελτιώσεις την απόδοσή σου

Όπως μπορεί να υποθέτεις, ο θετικός εσωτερικός διάλογος μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη εμπειρία προπόνησης. Όχι μόνο μπορεί να ενισχύσει μια πιο υγιή εικόνα για τον εαυτό σου, αλλά και να βελτιώσει επίσης τις επιδόσεις, σύμφωνα με μια μετα-ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό "Perspectives on Psychological Science". Ο θετικός εσωτερικός διάλογος (ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με οπτικοποίηση και ορισμό στόχων) μπορεί να βελτιώσει την αθλητική αντοχή, σύμφωνα με μια επισκόπηση που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό "Sports Medicine", ενώ μπορεί επίσης να σε κάνει να νιώθεις ότι η προπόνηση είναι λιγότερο έντονη, σύμφωνα με μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό "Medicine & Science in Sports & Exercise". Παράλληλα, ειδικότερα η χρήση συγκαταβατικής γλώσσας μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη ενέργεια και χαμηλότερους καρδιακούς παλμούς, σύμφωνα με μια έρευνα από το επιστημονικό περιοδικό "Clinical Psychological Science".



Ωστόσο, υπάρχει μια μικρή διαφορά ανάμεσα στον θετικό και τον υπερβολικά θετικό εσωτερικό διάλογο. Ο τελευταίος μπορεί να λειτουργήσει εναντίον σου, επειδή μπορεί να νιώθεις ότι είναι λιγότερο ρεαλιστικός. "Η απόρριψη της δήλωσης του θετικού εσωτερικού διαλόγου από το μυαλό σου είναι χειρότερη από το να μην υπάρχει καμία δήλωση", λέει ο αθλητικός ψυχολόγος Jonathan Fader, PhD, συγγραφέας του βιβλίου "Life as Sport: What Top Athletes Can Teach You About How to Win in Life". "Όταν δίνεις υπερβολικές υποσχέσεις στον εαυτό σου και δεν τα καταφέρνεις, αυτό μειώνει την αποτελεσματικότητά σου ή την αίσθηση που έχεις για τις δυνατότητές σου".