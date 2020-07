Σύντομος ύπνος για βελτιωμένες επιδόσεις

Μάθε το δικό σου χρονικό πλαίσιο

Αν θέλεις να έχεις κορυφαίες επιδόσεις στην απογευματινή ή τη βραδινή προπόνηση, προσπάθησε να κοιμάσαι ανάμεσα στη 1 και τις 4 μ.μ., λέει η Bender. "Αυτό το χρονικό πλαίσιο συμπίπτει με τη φυσική πτώση εγρήγορσης του κιρκάδιου ρυθμού που έχουμε όλοι το απόγευμα και δεν είναι τόσο κοντά στη βραδινή ώρα για ύπνο, ώστε να επηρεάσει την ικανότητά σου να αποκοιμηθείς το βράδυ".



Επίσης, παίζει ρόλο πόσο σύντομα σκοπεύεις να προπονηθείς στη συνέχεια. Ειδικότερα μετά από σύντομους ύπνους που διαρκούν 90 λεπτά ή περισσότερο, καλό είναι να δίνεις στον εαυτό σου 95 έως 155 λεπτά πριν από την προπόνηση, για να μην νιώθεις τη νωθρότητα μετά τον ύπνο, αυτό το αργό, βαρύ συναίσθημα που νιώθεις αμέσως όταν ξυπνάς, λέει η Bender.



Αν κοιμάσαι για μικρότερο χρόνο, μπορεί να επωφεληθείς από μικρότερο χρόνο καθυστέρησης ανάμεσα στον ύπνο και την άσκηση. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Journal of Biological and Medical Rhythm συνάγει ότι ο σύντομος ύπνος διάρκειας 25 λεπτών που ολοκληρώνεται δύο έως τρεις ώρες πριν από την προπόνηση μπορεί να είναι καλύτερος για τις επιδόσεις σου σε σύγκριση με τον ύπνο που ολοκληρώνεται τέσσερις ώρες πριν. Δεν γνωρίζουμε ακόμα γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά η Bender πιστεύει ότι ένα διάστημα δύο ή τριών ωρών μπορεί να προσφέρει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην εξάλειψη της νωθρότητας και την έναρξη της εγρήγορσης.