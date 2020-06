Διάλεξε τη σωστή μουσική για δυναμικές επιδόσεις στο τρέξιμο

Για να βελτιώσεις τις επιδόσεις σου, πρέπει να βρεις τραγούδια με beat/λεπτό (BPM) που συγχρονίζονται με τον ρυθμό σου στο τρέξιμο.

Αν τρέχεις σε χαλαρό ρυθμό αποκατάστασης ή κάνεις προθέρμανση, ίσως να προτιμάς κομμάτια κάτω από 120 BPM, που θα σε βοηθήσουν να ελέγχεις τους καρδιακούς παλμούς και τον ρυθμό σου, ώστε να μην πιεστείς περισσότερο από όσο θέλεις, προτείνει ο Καραγεώργης.



Για τις ασκήσεις ταχύτητας ή τις ημέρες που θέλεις πραγματικά να πιέσεις τον εαυτό σου, τα γρηγορότερα τραγούδια μπορεί να σου προσφέρουν την ώθηση που χρειάζεσαι για να ανεβάσεις ρυθμό, σύμφωνα με μια έρευνα στο The Journal of Strength and Conditioning Research. Προτίμησε τραγούδια που είναι στα 140 BPM ή περισσότερο.



Τέλος, η πιο αργή μουσική μετά την προπόνηση έχει διαπιστωθεί ότι μειώνει την αρτηριακή πίεση και τους καρδιακούς παλμούς ταχύτερα συγκριτικά με τη γρήγορη μουσική ή όταν δεν ακούς καθόλου μουσική, αναφέρει μια μελέτη του Indian Journal of Physiology and Pharmacology. Επιπλέον, η χαλαρωτική μουσική μετά από μια σκληρή προπόνηση μπορεί επίσης να βελτιώσει τη διάθεσή σου, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσίευσε ο Καραγεγώργης στο επιστημονικό περιοδικό Medicine & Science in Sports & Exercise.



Ποιο είναι το διασκεδαστικό κομμάτι; Μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσεις διαφορετικές playlist και να ανακαλύψεις τι σου δίνει μεγαλύτερο κίνητρο.



Βρες περισσότερη έμπνευση

Για ιδέες τραγουδιών, ρίξε μια ματιά στις playlist της Nike στο Spotify και στο Apple Music. Έχουμε συγκεκριμένες playlist που είναι ιδανικές για δυναμικές μεγάλες διαδρομές (άκουσε τώρα στο Spotify και στο Apple Music) και για διαδρομές ταχύτητας (άκουσε τώρα στο Spotify και στο Apple Music), αλλά και playlist που δημιουργήθηκαν από αθλητές όπως η Shalane Flanagan και ο Eliud Kipchoge.



Μπορείς ακόμα και να ακούς τα κομμάτια που θέλεις μέσα από την εφαρμογή Nike Run Club στις διαδρομές τρεξίματος με καθοδήγηση. Από την κύρια οθόνη, πάτησε το εικονίδιο μουσικής και διάλεξε μία από τις επιλογές: Apple Music (απαιτείται συνδρομή), Spotify (θα χρειαστείς premium λογαριασμό) ή άλλη μουσική. Η ένταση των τραγουδιών θα μειώνεται όταν ακούγεται η καθοδήγηση, ώστε να απολαμβάνεις τα καλύτερα και από τους δύο κόσμους.